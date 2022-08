Majitelé prvního Realme mobilu se mohou hlásit o Android 13

Pár hodin poté, co společnost OnePlus představila nový telefon s modelovým označením 10T ruku v ruce se nadstavbou OxygenOS 13 a současně se sesterským Oppo vypustila také ColorOS 13, otevírá cestu k systému Android 13 i třetí zástupce sdružení BBK, značka Realme. Na oficiálním uživatelském fóru bylo 4. srpna otevřeno vlákno, do kterého se mohou předběžně hlásit zájemci o testování nejnovějšího vydání Androida, graficky a funkčně obaleného do Realme UI 3.0.

Tuto příležitost budou mít jako první majitelé telefonu Realme GT 2 Pro. Pokud jej vlastníte a chcete se do beta programu přidat, můžete tak učinit přímo na stránkách výrobce. Počet testerů ale bude omezen, takže samotná registrace automaticky nic nezaručuje. Počítejte také s tím, že případných přechod zpět na Android 12 není možný bez vymazání veškerých dat v telefonu. Jako u každého beta testování je také potřeba se obrnit proti případným problémům s aplikacemi či celým systémem.

Jak často se zapojujete do beta testování?

Zdroj: XDA