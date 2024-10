Počasí v Mapách Google se přesouvá z rohu mapy do spodní karty

Změna přináší čistší vzhled mapy, ale zhoršuje rychlý přehled o teplotě

Novinka se zatím objevuje v beta verzi aplikace pro Android

Mapy Google jsou jednou z nejpoužívanějších navigačních aplikací na světě a Google se je snaží neustále vylepšovat. Ne vždy jsou ale změny jednoznačně ku prospěchu. Důkazem je nejnovější úprava umístění widgetu s počasím, který se objevil v Mapách Google na začátku letošního roku.

Původně se widget s aktuální teplotou, počasím a kvalitou ovzduší zobrazoval v levém horním rohu přímo nad mapou. To bylo praktické pro rychlý přehled o situaci v dané lokalitě. Google se ale nyní rozhodl tento prvek přesunout.

Nově najdete informace o počasí na spodní kartě s názvem “Novinky v okolí” (v angličtině “Latest in the area”). Název karty se dynamicky mění podle aktuální polohy – může to být město, čtvrť nebo turistická atrakce. Když kartu plně rozbalíte, widget s počasím se objeví v pravém horním rohu. Pokud je karta pouze částečně vysunutá, najdete jej vpravo dole.

Čistší mapa, ale horší přehled

Hlavním důvodem pro tuto změnu je zřejmě snaha o méně zaplněnou mapu. Google v poslední době obecně směřuje k minimalističtějšímu designu – nedávno například zredukoval spodní lištu z pěti záložek na pouhé tři. Nové umístění widgetu s počasím má ale i své nevýhody. Pokud jste zvyklí při prohlížení mapy rychle kontrolovat teplotu a další údaje, budete nyní muset udělat o krok navíc a rozbalit spodní kartu.

Zatím jen v betě

Nové umístění widgetu s počasím se momentálně objevuje pouze v beta verzi Map Google pro Android (konkrétně ve verzi 11.151.x). Do stabilní verze se tato změna zatím nedostala. Je tedy možné, že bude Google ještě sbírat zpětnou vazbu a finální podoba může být odlišná.

Co si myslíte o této změně?