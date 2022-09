Řada Redmi Note 12 se ukáže v listopadu. Co od ní čekáme?

To, že se Xiaomi pomalu chystá k představení řady Redmi Note 12 není žádným velkým tajemstvím. O mobilech uniklo poměrně dost informací a tak nám zbývá poslední díl do skládanky a to sice datum představení.

Podle nejnovějších zpráv se má řada Redmi Note 12 představit ještě před čínským festivalem Double 11. To by dávalo z byznysového hlediska smysl, jelikož jde o jednu z největších nákupních mánií na světě, který se tradičně pořádá 11. listopadu. Mobily se mají představit ke konci října, přičemž k prvním zákazníkům se dostanou na zahájení tohoto festivalu. Šéf firmy o mobilech prohlásil, že půjde o zařízení zaměřená na design a základní Redmi Note 12 má být menší, než Redmi Note 11, což udělá radost milovníkům kompaktních telefonů.

Pod kapotou základního modelu by měl tikat čip MediaTek Dimensity 1300. Počítat můžeme také se 120W nabíjením nebo 50Mpx hlavním fotoaparátem. Samozřejmě jde o čínskou verzi mobilu, která se od té evropské může zásadně lišit. U nás by se měla řada představit na začátku roku 2023.

Jak se těšíte na řadu Redmi Note 12?

Zdroj: gizmochina.com