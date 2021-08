Rozlučte se s řadou Realme X. Definitivně končí

Společnost Realme, podle některých dat nejrychleji rostoucí výrobce mobilů na světě, definitivně dělá tlustou čáru za sérií X. Další telefony už v ní nemáme očekávat. Médiím to prozradil přímo šéf společnosti pro Evropu a Indii Madhav Sheth. Model Realme X7 Max 5G, který vstoupil na indický trh, je tak reálně posledním zástupcem této řady. Co bude dál? Podle všeho se chystá v podstatě jen přejmenování a Realme X končí jen jako název.

“GT is the new X,” nechal se slyšet Sheth. Vzkázal tedy, že sérii X nahradí modely GT. Těch už čínská firma několik vyrobila a dokonce i zmíněný mobil Realme X7 Max 5G ještě zpětně přejmenovala na Realme GT Neo. U dalších starších X variant to prý očekávat nemáme. Na klasickou číselnou řadu a C sérii se údajně také sahat nebude. V ČR se z ukončované produktové řady prodávají modely X50, X3 SuperZoom a X50 Pro. Novou sérii zatím zastupuje jen model obecně nazvaný Realme GT, který by měly brzy doplnit další kousky.

Zdroj: GSMArena