Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 bude revoluční! Co se změní?

Qualcomm patří k předním technologickým lídrům, konkurentů moc nemá

Jeho nejvýkonnější procesory pravidelně pohání nejdražší telefony na trhu

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 přinese zásadní změny, výrobce zariskuje

Od představení procesoru Qualcomm Snapdrahon 8 Gen 3 uplynuly necelé dva měsíce a už se objevují nové informace o nástupci. A jsou to zásadní novinky, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 opět přinese změnu konfigurace, výrobce ale bude ještě odvážnější.

Připomeňme si, že Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 přichází v konfigurace 1+5+2, máme zde pouze dvě úsporné jádra Cortex-A520 a taktem 2,3 GHz. Předchozí Snapdragon 8 Gen 2 spoléhal na konfiguraci 1+4+3. Budoucí vlajkový procesor společnosti Qualcomm ale půjde ještě mnohem dál!

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 má spoléhat na konfiguraci 2+6, úplně budou chybět úsporná jádra, která u současných telefonů respektive procesorů zajišťují výrazné prodloužení výdrže, starají se o chod telefonu v okamžiku, kdy není potřeba maximální výkon. Takové konfigurace by měla zajistit doslova brutální výkon, otázkou ale zůstává, jestli nebude procesor trpět na přehřívání. Konkurenční Mediatek Dimensity 9300 přišel v konfiguraci 4+4 a první testy ukázaly, že minimálně v případě modelu Vivo X100 Pro docházelo při testech k výraznému propadu výkonu.

Vyhraje v roce 2025 Qualcomm nebo Mediatek?

Jestli ale v tomto směru někomu věřím, pak to jsou právě inženýři a vývojáři společnosti Qualcomm. Také oni jsou jen lidé a dělají chyby, ostatně Snapdragon 888 určitě nebyl výborným a bezchybným procesorem. Ale posun na novou konfiguraci si výrobce určitě pohlídá, ve světě špičkových procesorů se točí obrovské sumy peněz a chyby se neodpouští. Qualcomm ale má výhodu – konkurence je velmi malá a moc alternativ neexistuje. Případný přešlap by byl nepříjemný a stál spoustu peněz, ale z dlouhodobého pohledu by se ve světě mobilních telefonů nic nezměnilo.

Přijde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 v konfiguraci 2+6?

