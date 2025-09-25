Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 přináší rekordní frekvence a nižší spotřebu. Zaměřuje se i na AI Hlavní stránka Zprávičky Qualcomm představil nejrychlejší mobilní čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 s procesorem Oryon třetí generace Novinka přináší 20% nárůst výkonu CPU a podporu profesionálního video kodeku APV Mezi prvními telefony s novým čipem budou vlajkové modely Xiaomi 17 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.9.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Qualcomm oficiálně odhalil svůj nejnovější vlajkový čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, který stanovuje nové standardy v oblasti mobilního výkonu. Činí tak spolu s konkurenčním MediaTek Dimensity 9500, jenž se oficiálně představil už v pondělí. Srdcem novinky je třetí generace procesoru Oryon s taktem až 4,6 GHz, která z něj dělá nejrychlejší mobilní CPU na světě. První telefony s tímto čipem se představí už dnes. Frekvence až 4,6 GHz, rekordní výkon a nižší spotřeba Průlom v oblasti mobilní umělé inteligence Profesionální video a fotografie na nové úrovni Špičková konektivita s 5G a Wi-Fi 7 Dostupnost a první telefony Frekvence až 4,6 GHz, rekordní výkon a nižší spotřeba Nový Snapdragon 8 Elite Gen 5 využívá 3nm výrobní proces a přináší významná vylepšení napříč všemi komponenty. CPU Oryon třetí generace nabízí o 20 % vyšší výkon při současném snížení spotřeby o 35 %. Obsahuje dvě výkonná jádra Prime běžící na frekvenci až 4,6 GHz a šest výkonných jader s taktem do 3,62 GHz. Je fascinující sledovat, jak výrobci mobilních čipů posouvají takty k čím dál vyšším hodnotám. Předloňský Snapdragon 8 Gen 3 měl frekvenci maximálně 3,4 GHz na hlavním jádře a nový 8 Elite Gen 5 přináší ještě o zhruba 200 MHz víc na sekundárních jádrech. Grafický čip Adreno s novou architekturou poskytuje o 23 % rychlejší grafický výkon a o 20 % nižší spotřebu energie. Novinka přináší podporu Unreal Engine 5 s plným hardwarovým ray tracingem, což mobilním hrám zajistí grafiku na úrovni herních konzolí. Součástí je také 18MB dedikovaná paměť Adreno HPM pro efektivnější vykreslování. Průlom v oblasti mobilní umělé inteligence Jednotka Hexagon NPU v novém Snapdragonu nabízí o 37 % rychlejší zpracování AI úloh oproti předchozí generaci. Čipset zavádí koncept tzv. agentické AI, která se přizpůsobuje zvyklostem uživatele a dokáže provádět akce napříč aplikacemi na základě kontextu a učení. Mezi klíčové AI funkce patří Personal Knowledge Graph, který vytváří personalizovaný znalostní graf přímo v zařízení, a Personal Scribe fungující jako inteligentní asistent. Důležité je, že veškeré zpracování probíhá lokálně, takže citlivá data uživatele zůstávají v telefonu a nikam se neodesílají. Profesionální video a fotografie na nové úrovni Snapdragon 8 Elite Gen 5 je první mobilní platformou podporující kodek APV (Advanced Professional Video), který umožňuje nahrávání videa v kvalitě srovnatelné s profesionálními kamerami. Čipset disponuje třemi 20bitovými ISP jednotkami, které dokážou zachytit 4× větší dynamický rozsah pro detailnější fotografie. Podporováno je snímání fotografií až do rozlišení 320 megapixelů nebo současné zpracování tří 48Mpx snímků při 30 fps. Video lze nahrávat v rozlišení 4K při 120 fps nebo ve zpomaleném režimu 1080p při 480 fps. Nechybí ani podpora formátů Dolby Vision, HDR10+ a HDR Vivid. Špičková konektivita s 5G a Wi-Fi 7 Integrovaný modem Qualcomm X85 5G podporuje rychlosti stahování až 12,5 Gbps a nahrávání až 3,7 Gbps. Obsahuje čtvrtou generaci 5G AI procesoru, který zajišťuje o 30 % rychlejší zpracování pro spolehlivější a efektivnější 5G připojení. Součástí je také podpora satelitní komunikace NTN. Pro bezdrátové připojení slouží systém FastConnect 7900 s podporou Wi-Fi 7, který nabízí až 40% úsporu energie a rychlosti až 5,8 Gbps. Při hraní her dokáže AI snížit latenci Wi-Fi až o 50 %. Nechybí ani Bluetooth 6.0 s LE Audio a podpora UWB pro přesnou lokalizaci. Dostupnost a první telefony Qualcomm potvrdil, že Snapdragon 8 Elite Gen 5 se objeví ve vlajkových telefonech značek Xiaomi, Samsung, OnePlus, OPPO, vivo, Honor, Sony a dalších. První zařízení, jmenovitě očekávané modely Xiaomi 17, se na čínském trhu představí již dnes. Nový Snapdragon 8 Elite Gen 5 představuje významný skok ve výkonu i efektivitě mobilních procesorů. S podporou pokročilé AI, profesionálního videa a herních technologií na úrovni konzolí nastavuje nové standardy pro prémiové smartphony roku 2025. Co na Snapdragon 8 Elite Gen 5 říkáte vy? Zdroje: Qualcomm (1, 2, 3) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čipset procesor Qualcomm Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mohlo by vás zajímat Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 MediaTek představil procesor snů! Dostanou ho telefony střední třídy, první bude Xiaomi Jakub Kárník 23.12.2024 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1. Tento telefon s královským výkonem přijde i do Evropy. Má nabídnout obří baterii i extra plynulý displej Adam Kurfürst 10.11.2024 Velký únik vykresluje telefony Google Pixel 10 a Pixel 11. Co se dozvídáme? Adam Kurfürst 23.10.2024 Google prý vsadí u řady Pixel 10 na čip od MediaTeku! Bude se starat o konektivitu Libor Foltýnek 19.12.2024