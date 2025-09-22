Xiaomi 17 se představí už tento týden! Nové vlajky chtějí přímo konkurovat iPhonům a mají jeden silný trumf Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi oficiálně potvrdilo datum představení řady Xiaomi 17, uskuteční se 25. září v Číně Rodinka bude obsahovat tři modely včetně Pro a Pro Max s velkým zadním displejem Všechny telefony dostanou nový operační systém HyperOS 3 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.9.2025 10:00 2 komentáře 2 Čínský gigant Xiaomi právě oznámil datum představení své nové vlajkové řady Xiaomi 17. Trojice očekávaných telefonů se v Číně ukáže ve čtvrtek 25. září v 19:00 tamního času (13:00 středoevropského času). Výrobce tak definitivně potvrdil, že přeskočí číslovku 16 a rovnou naváže na loňskou generaci Xiaomi 15. Tři modely pro různé potřeby Xiaomi tentokrát vsadí na trojici modelů, které pokryjí různé segmenty prémiového trhu. Základní Xiaomi 17 bude představovat vstupní bránu do vlajkové řady, zatímco modely Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max zamíří na náročnější uživatele s důrazem na prémiové funkce. Samotná značka pak v případě dvou vyšších modelů láká také na pokročilejší fotoaparáty, i když dobře víme, že to nejlepší dorazí až začátkem příštího roku s modelem Xiaomi 17 Ultra. Zadní displej jako hlavní lákadlo Modely Xiaomi 17 Pro a Pro Max zaujmou především velkým zadním displejem, který jsme vám nedávno představili. Sekundární obrazovka zabere přibližně třetinu zadní strany telefonu a bude plně obklopovat fotoaparáty. Půjde o výrazně větší displej než u legendárního Mi 11 Ultra z roku 2021. Zadní displej umožní pořizování selfie hlavními fotoaparáty, zobrazování notifikací a různých widgetů. Uživatelé si budou moct vybrat z rozličných motivů a přizpůsobit si zobrazované informace podle svých preferencí. Nová generace systému HyperOS Všechny tři modely dostanou nejnovější verzi operačního systému HyperOS 3, který Xiaomi představí společně s telefony. Očekává se vylepšené uživatelské rozhraní, hlubší integrace umělé inteligence a nový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Xiaomi HyperOS 3 je za rohem! Tahle zařízení ho mimo Čínu dostanou jako první Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Dostupnost mimo Čínu Do Evropy by se řada Xiaomi 17 měla dostat začátkem příštího roku, pravděpodobně v únoru nebo březnu 2026. Na našem trhu se tradičně dočkáme základního modelu Xiaomi 17 a později představeného fotomobilu Xiaomi 17 Ultra. Modely Pro a Pro Max zůstanou s největší pravděpodobností exkluzivitou čínského trhu. Těšíte se na novou řadu Xiaomi 17 se zadním displejem? Zdroj: Xiaomi/Weibo O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář čína vlajková loď Xiaomi Xiaomi 17 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024