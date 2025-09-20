Xiaomi HyperOS 3 je za rohem! Tahle zařízení ho mimo Čínu dostanou jako první Hlavní stránka Zprávičky HyperOS 3 jako první dostane řada vybraných zařízení včetně POCO F6 Pro a Xiaomi 14T Xiaomi přináší vlastní verzi Dynamic Islandu s podporou až tří oznámení současně Výkon systému se zlepší až o 30 % díky novým optimalizacím Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.9.2025 08:00 2 komentáře 2 Překvapení pro majitele starších Xiaomi zařízení. Zatímco byste čekali, že nový HyperOS 3 dostanou jako první nejnovější vlajkové lodě, opak je pravdou. Server XiaomiTime přinesl seznam modelů, které obdrží globální verzi systému hned 24. září – a mezi nimi najdeme i telefony a tablety uvedené před několika měsíci. Jediná novinka, která systém dostane tentýž den, bude řada Xiaomi 15T, u které bude HyperOS 3 předinstalovaný rovnou z krabice. Tato zařízení dostaou HyperOS 3 jako první Seznam šťastlivců, kteří si budou moct jako první vyzkoušet globální beta verzi nového systému, vypadá zajímavě. Xiaomi evidentně vsadilo na mix vlajkových modelů a dostupnějších zařízení: Xiaomi MIX Flip Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 14T Xiaomi 15 Ultra Xiaomi Pad 7 Pro Redmi 13 5G Redmi Note 14 Redmi Note 14 Pro 4G Redmi Note 14 Pro 5G Redmi Note 14 Pro+ 5G Redmi 15 Redmi 14C POCO F6 Pro POCO F7 POCO M7 POCO X7 POCO X7 Pro V seznamu překvapivě chybí třeba vlajkový model Xiaomi 14. Místo něho Xiaomi patrně upřednostnilo modely střední třídy a tablety, což naznačuje snahu otestovat systém na širším spektru hardwaru před plošným nasazením. Na dříve zveřejněném seznamu se kupříkladu nacházel i Redmi Pad 2 včetně 4G verze nebo POCO F7 Pro. Super Island jako z iPhonu, ale lépe Hlavní hvězdou HyperOS 3 je bezpochyby Super Island – další čínská interpretace Dynamic Islandu známého z iPhonů 14 Pro. Na rozdíl od Applu ale čínský výrobce funkci vylepšil: zatímco iPhone zvládne zobrazit maximálně dvě živé aktivity, Xiaomi Super Island jich zobrazí až tři současně. V praxi to znamená, že můžete sledovat časovač, navigaci a přehrávání hudby najednou. Design systému prošel kompletní proměnou. Nové ikony jsou minimalistické s jednotným stylem, stavové indikátory získaly modernější vzhled a celý systém využívá efekt „tekutého skla“, který dodává rozhraní prémiový dojem. Xiaomi také přidalo možnost detailního přizpůsobení hodin na zamykací obrazovce včetně různých fontů a animací. O 30 % rychlejší systém díky novým optimalizacím HyperOS 3 není jen o vzhledu. Xiaomi zapracovalo na výkonnostních optimalizacích a výsledky jsou působivé. Systém nabízí až o 30 % lepší výkon v benchmarcích, aplikace se spouští rychleji a animace jsou plynulejší. V praxi to znamená okamžitou odezvu při přepínání mezi aplikacemi a méně záseků ani při náročnějších úlohách. Z designu Xiaomi 17 Pro (Max) padá čelist. Velký zadní displej vypadá naprosto úchvatně Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Novinek se dočkala také funkční sada Xiaomi HyperConnect, která zlepšuje propojení mezi zařízeními ekosystému. Můžete například přeposílat hovory a SMS mezi telefonem a tabletem, sdílet schránku nebo pokračovat v práci na dokumentu z jiného zařízení. Máte některé z uvedených zařízení? Zdroj: XiaomiTime O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář HyperOS nadstavba systém Xiaomi Xiaomi 15T Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024