Z designu Xiaomi 17 Pro (Max) padá čelist. Velký zadní displej vypadá naprosto úchvatně Design Xiaomi 17 Pro a Pro Max se ukázal v oficiální ukázce Telefony dostanou velký zadní displej, vypadá úchvatně Představí se už tento měsíc s čipem Snapdragon 8 Elite Gen 5 Adam Kurfürst Publikováno: 16.9.2025 10:00 6 komentářů Xiaomi se rozhodlo, že s letošními vlajkovými loděmi vezme útokem čerstvě představenou jablečnou řadu iPhone 17. Přeskakuje tedy „šestnáctky", o kterých dokonce dříve mluvili vrcholní zástupci společnosti, a vydá rovnou řadu Xiaomi 17. Zatímco včera výrobce potvrdil překvapivé názvy nových modelů, dnes v časných ranních hodinách se pochlubil jejich designem. A divil bych se, kdyby z něho spadla brada jenom mně. Velkolepý návrat druhého displeje Pamatujete si na Xiaomi Mi 11 Ultra? V roce 2021 nás čínský gigant ohromil smartphonem s výrazným pruhem na zádech, kde se kromě fotoaparátů nacházel také malý externí displej. Výrobce se rozhodl, že tento čtyři roky starý prvek s řadou Xiaomi 17 vrátí zpět, a přestože se opět zdá, že půjde především o designový element nežli život usnadňující nezbytnost, technologicky bude daleko vyspělejší. Z ukázky publikované na sociální síti Weibo je patrné, že externí displej modelů Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max bude integrován do pruhu zaujímajícího přibližně třetinu prostoru zadní strany. Bude mít poměrně tenké rámečky, a co víc, bude plně obklopovat jednotlivé fotoaparáty. Ve finále tak bude nejen výrazně větší než u Mi 11 Ultra, ale také pohlednější. Xiaomi předvedlo několik motivů, které si na sekundární displej půjde vystavit. Vypadá to, že s přizpůsobitelností na tom bude přibližně jako chytré hodinky, jež povětšinou defaultně nabízí desítky ciferníků lišících se barevnou paletou i stylem provedení. Z uveřejněného videa není patrné, že by měl displej například podporovat aplikace, takže se uživatelé zřejmě budou muset spokojit se zobrazováním času a notifikací, popřípadě možností ovládat některá systémová nastavení. Na další detaily si ale ještě budeme muset počkat. Pod kapotou bude tikat nový čipset Nová řada Xiaomi 17 dorazí už tento měsíc s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pokud se nic nezmění, půjde o první rodinku smartphonů s tímto nově představeným čipsetem. Co se týče další výbavy, očekávat můžeme baterie s kapacitou okolo 7 000 mAh, podporu rychlého nabíjení a operační systém HyperOS 3. Do našich končin se řada Xiaomi 17 zřejmě dostane až začátkem příštího roku, a to nejspíš bez Pro modelů. Externím displejem se tak budeme moct kochat maximálně na snímcích z internetu, jelikož ve výlohách obchodů pravděpodobně najdeme jen základní Xiaomi 17 a fotomobil Xiaomi 17 Ultra, který se ukáže později. Jak se Xiaomi 17 Pro (Max) líbí vám? Zdroj: Weibo