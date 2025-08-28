HyperOS 3 oficiálně! Xiaomi přebírá Dynamic Island a přidává AI, která objedná jídlo za vás Hlavní stránka Zprávičky HyperOS 3 přináší výrazné vylepšení zamykací obrazovky s AI generovanými tapetami a živými efekty Nová funkce Super Island kopíruje Dynamic Island z iPhonu a umožňuje sledovat až tři aktivní procesy najednou Xiaomi zlepšilo propojení s Apple zařízeními včetně sdílení fotek s iPhonem a synchronizace s MacBooky Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.8.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Společnost Xiaomi oficiálně představila HyperOS 3, svou novou velkou aktualizaci systému založenou na Androidu 16. Výrobce slibuje modernizovaný design, vylepšené funkce zamykací obrazovky, nový „Super Island“ inspirovaný iPhony a překvapivě výrazné zlepšení kompatibility s Apple zařízeními. První beta verze začíná být dostupná už nyní pro vybrané modely v Číně, s postupným rozšiřováním do dalších regionů během následujících týdnů. Nový design a vylepšená uzamykací obrazovka Super Island – další inspirace od Applu Překvapivé propojení s Apple ekosystémem Vylepšené systémové aplikace a nové AI funkce Plán vydání beta verzí a podporovaná zařízení Nový design a vylepšená uzamykací obrazovka HyperOS 3 přináší jemný facelift systémových ikon, které vypadají více trojrozměrně a mají vyšší kontrast. Stavové ikony se přibližují designu Material 3 Expressive z čistého Androidu a procento baterie je nyní zobrazeno přímo uvnitř ikony baterie. Změny nejsou revoluční, ale přispívají k modernějšímu vzhledu systému. Hlavní hvězdou show je ale zcela přepracovaná uzamykací obrazovka. Xiaomi následuje aktuální trend „imerzivních“ uzamykacích obrazovek a přidává možnost vytvářet pomocí umělé inteligence živé efekty z obyčejných fotografií. Můžete například aplikovat styl studia Ghibli, přidat snový efekt nebo upravit fotku ve stylu Disney. Pro ty, kteří nemají čas na vlastní kreativní úpravy, je k dispozici knihovna hotových uzamykacích obrazovek vytvořených komunitou. Součástí vylepšení je také nový „kinematický režim“, který přidává 3D efekt podobný funkci Spatial Scene z iOS 26. Hodiny na uzamykací obrazovce lze navíc nyní umístit doprostřed displeje a vybírat z různých fontů, které se automaticky přizpůsobí motivům na vaší tapetě. Super Island – další inspirace od Applu Xiaomi představilo funkci nazvanou Super Island, která je až nápadně podobná Dynamic Island z iPhonů. Tato novinka využívá funkci Live Updates z Androidu 16 a zobrazuje se jako interaktivní prvek kolem selfie kamery. Super Island dokáže zobrazit až tři aktivní procesy najednou – jeden jako plovoucí okno, druhý jako „pilulku“ a třetí jako kruhovou ikonu. Mezi aktivitami můžete snadno přepínat a přetažením na střed displeje otevřít příslušnou aplikaci. Xiaomi také přidalo možnost sdílet obsah přetažením přímo ze Super Islandu do jiné aplikace. Výrobce tvrdí, že funkce aktuálně podporuje více než 70 aplikací, s dalšími populárními aplikacemi v přípravě. Překvapivé propojení s Apple ekosystémem Možná nejpřekvapivějším aspektem HyperOS 3 je výrazné zlepšení interoperability s Apple zařízeními. Xiaomi uvádí na trh desktopovou aplikaci, která funguje na macOS i iPadOS a umožňuje řadu zajímavých funkcí pro uživatele pohybující se mezi oběma ekosystémy. Mezi klíčové funkce patří možnost spouštět aplikace z Androidu přímo na MacBooku, odemykat telefon Xiaomi pomocí Touch ID na MacBooku, zobrazovat více oken aplikací na počítači a sdílet fotografie mezi zařízeními bez nutnosti přepínání mezi telefonem a počítačem. Xiaomi také přidává funkci podobnou Apple NameDrop pro rychlé sdílení fotografií, videí a hesel k Wi-Fi pomocí přiblížení telefonů. Tato funkce funguje jak mezi zařízeními Xiaomi, tak s iPhony, čímž dále překlenuje mezeru mezi ekosystémy. Výrobce nespecifikoval detaily, ale pravděpodobně využívá NFC pro navázání spojení. Vylepšené systémové aplikace a nové AI funkce Galerie v HyperOS 3 dostala významnou modernizaci. Nově umožňuje snáze vyhledávat fotografie na základě vašich vyhledávacích návyků, přepínat mezi různými rozloženími a třídit fotografie podle data nebo kontinuálního zobrazení. Vyhledávací schopnosti byly vylepšeny díky AI, která rozpozná více než 30 000 klíčových slov a 10 kategorií pro rychlejší výsledky. Zajímavostí je algoritmus, který usnadňuje vyhledávání fotografií domácích mazlíčků. Podobně jako rozpoznávání obličejů používá systém rozpoznávání tělesných rysů zvířat k agregaci jejich fotografií. HyperOS 3 také přináší funkci Circle Screen, což je obdoba Circle to Search, která umožňuje zakroužkovat část obrazovky a získat odpovědi související s vybraným obsahem. Nejvýznamnějším přídavkem je integrace „agentní“ umělé inteligence, která dokáže provádět řetězce úkolů – například objednat jídlo z restaurace nebo spustit navigaci na místo, které chcete navštívit. Xiaomi tvrdí, že do konce září 2025 bude tato funkce podporovat více než 80 aplikací. Plán vydání beta verzí a podporovaná zařízení Xiaomi potvrdilo, že beta verze HyperOS 3 začne být distribuována od 29. srpna 2025 do vybraných zařízení v Číně. Zatím není oficiálně potvrzen harmonogram pro globální vydání, ale na základě minulých zkušeností lze očekávat, že stabilní verze by mohla dorazit do Evropy a dalších regionů do konce roku 2025. První vlna beta verzí zahrnuje modely Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15S Pro, Redmi K80, Redmi K80 Pro a tablety Xiaomi Pad 7 Pro a Xiaomi Pad 7S Pro. Druhá vlna od 17. září zahrnuje Mi Mix Flip 2 a další zařízení, zatímco třetí vlna od 30. září přinese update také pro loňskou řadu Xiaomi 14 a Redmi K70. Pro české uživatele budou relevantní zejména modely Xiaomi 15/Ultra a Xiaomi 14, které jsou na našem trhu dostupné. U telefonů řady Redmi K bychom měli očekávat aktualizaci pro jejich globální protějšky prodávané pod jinými označeními.

Co říkáte na nový HyperOS 3?

Zdroj: Xiaomi

O autorovi
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 