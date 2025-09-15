TOPlist

Xiaomi 16 nebude nikdy existovat. Místo něj přijde 17, vylepšení budou přímo obří

  • Xiaomi překvapivě přeskakuje řadu 16 a rovnou oznámilo premiéru modelů Xiaomi 17, 17 Pro a 17 Pro Max
  • Telefony dostanou jako první nový čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 a baterii s kapacitou 7 000 mAh
  • Vrcholný model Pro Max má podle úniků vrátit sekundární displej na zádech, který známe z Xiaomi 11 Ultra

Jakub Kárník
Jakub Kárník
15.9.2025 14:00
Xiaomi 15 Ultra recenze

Xiaomi si připravilo pořádné překvapení. Místo očekávané řady 16 rovnou přeskočí na sedmnáctku, aby mohli přímo konkurovat iPhonům 17. Prezident společnosti Lu Weibing to potvrdil na sociální síti Weibo s tím, že premiéra proběhne ještě tento měsíc.

Přeskočené číslo a marketingový tah

Rozhodnutí vynechat šestnáctku není jen tak ledajaké. Xiaomi chce být ve stejné číselné řadě jako Apple, což dává smysl především na domácím čínském trhu, kde se zákazníci často rozhodují podle toho, které číslo zní „novější“.

xiaomi 17

Trojice nových modelů – Xiaomi 17, 17 Pro a 17 Pro Max – má jasně rozdělené role. Základní sedmnáctka cílí na ty, kdo chtějí vlajkový výkon bez kompromisů za rozumnou cenu. Model Pro má být nejsilnější kompaktní fotovlajkou a Pro Max prostě nejsilnějším telefonem značky, teda vyjma modelu Ultra, který se však ukáže později.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 jako první na světě

Všechny tři modely dostanou jako vůbec první telefony na trhu nový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Základní model by měl mít 6,3palcový LTPO OLED displej s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí 120 Hz.

Největší wow efekt ale přinese baterie. Xiaomi 17 dostane rovnou 7 000 mAh. To je skok o více než 30 procent, který by měl zajistit pohodlnou dvoudenní výdrž i při náročném používání. Nabíjení zůstane rychlé – 100W kabelem a 50W bezdrátově.

Vrcholný model Pro Max má podle úniků fotografie přinést něco, co jsme naposledy viděli u Xiaomi 11 Ultra z roku 2021 – druhý displej na zádech vedle fotoaparátů. Tehdy šlo o 1,1palcový AMOLED panel, který sloužil pro náhled fotoaparátu, zobrazování času nebo ovládání hudby.

Uniklé snímky ukazují výrazný horizontální modul se dvěma objektivy vlevo a právě tím záhadným displejem vpravo. Třetí fotoaparát je umístěný samostatně pod hlavním modulem.

Premiéra už koncem září

Xiaomi tradičně představuje nové vlajkové modely nejdřív v Číně a pak s několikaměsíčním zpožděním v Evropě. Čínská premiéra by měla proběhnout ještě v září, globální uvedení pak můžeme čekat začátkem příštího roku, pravděpodobně na veletrhu MWC v Barceloně.

Co říkáte na přeskočení číslovky u nových Xiaomi telefonů?

Zdroj: GSMArena

