MediaTek Dimensity 9500 představen! Při zátěži má až o 55 % nižší spotřebu, chlubí se i vysokým nárůstem výkonu Hlavní stránka Zprávičky MediaTek představil vlajkový čipset Dimensity 9500 s výkonem vyšším až o 32 % Nový procesor nabídne podporu 8K videa při 60 fps a fotoaparáty až do 320 Mpx První telefony s Dimensity 9500 dorazí už brzy, příští měsíc se odhalí Vivo X300 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.9.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Tchajwanský výrobce čipsetů MediaTek dnes oficiálně představil svůj nejnovější vlajkový procesor Dimensity 9500. Novinka přináší výrazná vylepšení ve výkonu, energetické efektivitě i schopnostech umělé inteligence. První smartphony s tímto čipsetem se objeví už brzy. Výkonnější, a přitom úspornější MediaTek Dimensity 9500 využívá třetí generaci architektury All Big Core, která kombinuje jedno ultra výkonné jádro s frekvencí až 4,21 GHz, tři prémiová jádra a čtyři výkonná jádra. Všechna jádra jsou navržena pro maximální výkon, žádné úsporné jádro, která byla dříve naprosto standardní i ve vlajkových čipech, zde tedy nenajdete. Oproti předchozí generaci nabízí čipset o 32 % vyšší jednojádrový výkon a o 17 % rychlejší vícejádrový výkon. Zajímavější než samotný nárůst výkonu je však zlepšení energetické efektivity. Ultra jádro dokáže při maximální zátěži snížit spotřebu energie až o 55 %, což v praxi zajistí delší výdrž baterie. Při multitaskingu mezi hrami a sociálními aplikacemi má být procesor o 30 % úspornější než jeho předchůdce. Umělá inteligence přímo v telefonu Srdcem AI schopností je nová jednotka NPU 990, která přináší dvojnásobný výpočetní výkon oproti předchozí generaci. Díky tomu dokáže zpracovávat velké jazykové modely s 3 miliardami parametrů o 100 % rychleji a zvládne pracovat s texty o délce až 128 tisíc tokenů (zhruba 96 tisíc slov). Jako první na trhu také podporuje generování obrázků ve 4K rozlišení přímo v telefonu. MediaTek navíc integroval novou technologii Super Efficient NPU, která umožňuje AI modelům běžet nepřetržitě s minimální spotřebou energie. To otevírá cestu k chytřejším funkcím, které mohou aktivně pomáhat uživatelům během celého dne. Citelné zvýšení grafického výkonu Pro hráče je klíčová nová grafická jednotka Arm G1-Ultra, která nabízí o 33 % vyšší špičkový výkon při o 42 % lepší energetické efektivitě. Čipset podporuje ray tracing při 120 FPS a dokáže zpracovat pokročilé grafické efekty z enginu Unreal Engine 5.6, včetně technologie MegaLights pro realistické osvětlení. Fotografie a video bez kompromisů Dimensity 9500 zvládne zpracovat snímky z fotoaparátů s rozlišením až 320 megapixelů a podporuje nahrávání 8K videa při 60 snímcích za sekundu. Pro běžné natáčení nabízí 4K při 120 fps se stabilizací obrazu nebo cinematický režim v rozlišení 4K při 60 fps. Nový portrétní engine vylepšuje focení osob a umožňuje nahrávat portrétní videa v 4K kvalitě. Nejrychlejší paměti a konektivita MediaTek jako první na trhu implementoval podporu 4kanálového UFS 4.1 úložiště, které zdvojnásobuje rychlost čtení a zápisu dat. Načítání velkých AI modelů je díky tomu o 40 % rychlejší. Čipset podporuje nejnovější standardy Wi-Fi 7 s přenosovou rychlostí až 7,3 Gb/s a Bluetooth 6.0 s dvojitým enginem pro stabilnější připojení. Xiaomi 17 se představí už tento týden! Nové vlajky chtějí přímo konkurovat iPhonům a mají jeden silný trumf Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Pro 5G sítě nabízí agregaci až pěti nosných frekvencí, což zvyšuje dostupnou šířku pásma o 15 %. AI technologie navíc pomáhají snížit spotřebu při 5G o 10 % a při používání Wi-Fi dokonce o 20 %. Kdy se dočkáme prvních telefonů? První smartphony s procesorem MediaTek Dimensity 9500 se objeví ještě před koncem letoška, otázkou však zůstává, zda do příštího roku stihnou dorazit i k nám. Mezi prvními zařízeními budou například novinky z řady Vivo X300, které na čínský trh přijdou už 13. října. MediaTek však nebude mít na trhu volné pole působnosti. Již zítra představí konkurenční Qualcomm svůj nový vlajkový čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, který by měl pohánět například očekávanou řadu Xiaomi 17. Ta se navíc odhalí už tento čtvrtek. Těšíte se na telefony s novým procesorem MediaTek Dimensity 9500? Zdroje: MediaTek (1, 2) 