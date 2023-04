Game Super Resolution je nová od Qualcommu

Jedná se o obdobu počítačového DLSS na mobilní zařízení

Pomůže zlepšit plynulost či obraz u her

Funkce jako DLSS od Nvidie a FSR od AMD jsou k dispozici na grafických kartách už nějaký ten pátek. Mají za úkol udržovat stabilní snímky v náročných hrách a co nejméně degradovat kvalitu obrazu. Proč o tom mluvíme? Protože Qualcomm právě představil podobné řešení pro mobilní platformy. Má název Snapdragon Game Super Resolution (GSR) a dokáže upscalovat rozlišení a zároveň snížit spotřebu energie.

Qualcomm se nechal slyšet, že technologie GSR dokáže upscalovat rozlišení her z Full HD na 4K s naprosto minimálním dopadem na latenci a výdrž baterie. Novinka kombinuje upscaling a doostřování hran do jednoho celku, což vede ke snížení latence a spotřeby energie. Dostaneme tedy stabilnější a vyšší snímky v náročných hrách, nebo lepší obraz. Co se týče podpory, Qualcomm sdělil, že si GSR rozumí s grafickými jádry Adreno. V tuto chvíli ale bohužel nevíme, jaké konkrétní Snapdragony se dočkají podpory.

Hry, které se dočkají podpory GSR:

Call of Duty Warzone Mobile

Jade Dynasty: New Fantasy

Return to Empire

Justice Mobile

Naraka Mobile

Farming Simulator 23 Mobile

Každopádně se dá očekávat, že Qualcomm neuvolní novinku pouze pro ty nejlepší čipsety, ale třeba i pro ty, které se nacházejí v telefonech střední třídy, kde by mělo použití podobné technologie největší smysl.

Využíváte DLSS či FSR na počítačích?

Zdroj: XDA