Západní Evropa má překvapivého skokana roku v prodejnosti mobilů

Před několika dny jsme vás informovali o tom, že prodejnost mobilních telefonů klesla na celosvětovém trhu o rekordních 17 %. V článku jsme mimo jiné zmínili i to, že vlastně jediné Xiaomi dokázalo alespoň udržet stejnou úroveň a v meziročním srovnání nešlo do mínusu. Velký význam jsme přitom přisoudili hlavně Indii, kde se tato čínská firma činí i díky značkám Redmi a Poco. Jak se zdá, popularita Xiaomi dosahuje extrémních hodnot i v Evropě. A to dokonce v té západní, která je brána jako vyspělejší a bohatější. Prodejnost Xiaomi mobilů v západní Evropě poodhalil na sociální síti Weibo jeden z představitelů firmy. Použil k tomu několik tabulek z reportu analytické agentury Canalys. Kompletní report podle všeho zatím zveřejněn nebyl, ale i několik zásadních tabulek dává dobře tušit, jak na tom firmy v této části kontinentu jsou.

Prodejnost Xiaomi produktů v západní Evropě podle reportu stoupla mezi prvními kvartály let 2019 a 2020 o neskutečných 79 %. I díky západoevropanům tak nyní společnost drží rekordních deset procent trhu. Celková tabulka prodejnosti v západní Evropě má podobné pořadí jako ta celosvětová. Vedoucí firmou je Samsung a zmíněné Xiaomi je čtvrté. Na druhém místě je americký Apple. Třetí místo patří firmě Huawei, která musí spolknout ohromný propad o čtyřicet procentních bodů. Na pátém místě se nachází HMD Global, výrobce mobilů značky Nokia.

V Itálii extrémní skok o 306 %

Z pohledu celkového pořadí je pro Xiaomi nejsilnější Španělsko, kde je teď v prodejnosti absolutně první. Meziročně tam čínská firma prodala o 46 % mobilů více a tamní trh ovládá z osmadvaceti procent. O čtyři méně má Huawei a o další dvě Samsung. Apple se ve Španělsku drží na čtvrté pozici s dvanácti procenty a za ním se nachází další extrémní skokan. Čínské Oppo zvýšilo v této zemi za rok prodeje o neuvěřitelných 1024 %. Tady je ovšem potřeba poznamenat, že je to zásluhou telefonů Realme. Tato značka, která pod Oppo patří, vstoupila na evropské trhy celkem nedávno. Proto tak vysoké číslo.

Podobný obrázek poskytuje i tabulka pro Itálii. Tam jsou na tom Oppo i Xiaomi ještě o něco lépe, i když trhu vévodí Samsung následovaný Huawei. V zemi, ze které se do zbytku kontinentu masově rozšířil koronavirus, prodalo Xiaomi meziročně o rekordních 306 % telefonů více. U Oppo je to raketový nárůst o 1502 %. V galerii si můžete prohlédnout statistiky ještě i pro Francii a Německo. Další data budeme mít v momentě, kdy oficiálně vyjde kompletní report od Canalys. Už teď ale můžeme odhadovat, že současná zdravotnická a nastupující finanční krize extrémním způsobem nahrává levným značkám. Prodejnost Xiaomi v západní Evropě za poslední rok to podtrhuje. Nedivili bychom se, kdyby do konce roku tento výrobce poskočil do první trojky.

Top 10 aplikací, které Češi nejvíce stahují z Google Play (05/2020), co stahujeme v době nouzového stavu? čtení: 4 minuty ( uložit na později ) čtení: 4 min. uloženo uložit na později 4 min. uloženo

Telefon(y) jaké značky jste vy koupili od začátku roku 2019?

Zdroj: Weibo