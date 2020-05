Obávané číslo je tady. Celosvětové prodeje telefonů spadly o 17 %

Před několika dny jsme vám přinesli informace z reportu firmy Counterpoint Research, který popisuje stav aktuální prodejnosti mobilních telefonů v Číně. Mezi prvními kvartály let 2019 a 2020 je tam propastný rozdíl 22 %. Netrvalo to dlouho a máme k dispozici analýzu pro celý svět, kterou zpracovala společnost Strategy Analytics. Celosvětový trh zažil dle očekávání velký propad, který ale nedosahuje hodnoty toho čínského. Globální prodejnost telefonů zaznamenala mezi Q1 2019 a Q2 2020 meziroční pokles o 17 %. Podle výzkumné agentury jde o nejhorší výsledek v historii segmentu mobilních telefonů. A hlavní důvod je více než jasný – pandemická situace v souvislosti s šířením nemoci Covid-19.

Xiaomi je na tom s nulovým rozdílem nejlépe

V absolutních číslech jde o 274,8 milionu prodaných přístrojů. O rok dříve to bylo 330,4 milionu. Už tehdy měla globální prodejnost telefonů sestupnou tendenci (-4 %), ale to je v kontextu aktuálních hodnot z Q1 2020 celkem malý problém. Na prvním místě v prodejnosti je i nadále Samsung. Prodal 58,3 milionů přístrojů a zaznamenal propad o 19 %, což je nejvýraznější rozdíl ze všech velkých značek. A současně nejhorší výsledek jihokorejské firmy za posledních osm let. I tak si ale Samsung pozici lídra udržel.

Nadále jsou za ním firmy Huawei a Apple. I když čínská firma přišla o 18 % prodejů, stále je před tou americkou, která období “přežila” s propadem polovičním. Zajímavý je také pohled na celkovou tabulku zastoupení značek na celosvětovém trhu. Firmy Samsung a Huawei šly se svou statistikou lehce dolů, zatímco trojice společností za nimi rostla. Zejména v Xiaomi budou mít asi radost, že už každý desátý prodaný telefon na světě pochází od nich. Společnosti se evidentně velmi vyplácí aktivity na indickém trhu. S ohledem na globální prodejnost telefonů mezi Q1 2019 a Q1 2020 podle Strategy Analytics neztratilo Xiaomi vůbec a je na nule. Současně jde o jediného výrobce z velké šestky, který není v mínusu. Pěkně poskočilo také Oppo, které sice za rok propadlo o 11 %, ale v procentuálním zastoupení trhu má už 8,2 %. Je evidentní, že některé firmy ze situace zatímco, zatímco jiné sčítají citelné ztráty. Už se těšíme na statistiky za další měsíce.

Xiaomi má problém. Čelí závažnému obvinění z nekalého sledování lidí čtení: 4 minuty ( uložit na později ) čtení: 4 min. uloženo uložit na později 4 min. uloženo

Tipněte si: Které firmy ze situace vyjdou nejlépe a které nejhůře?

Zdroj: Strategy Analytics