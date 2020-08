Pixel 5: kapacita baterie, nečekaná barva a představení už v září?

Podzimní technologické žně se nezadržitelně blíží. Další zprávy o chystaném Pixelu 5 tak přicházejí téměř každý den. Google k letošnímu Pixelu 5 přistupuje netradičním způsobem. Jistě už víme, že nebude obsahovat nejvýkonnější dostupný procesor Snapdragon 865, ale levnější variantu 765G. Na druhou stranu zatím není jasno ani v tom, jestli Pixel 5 přijde v jedné velikosti nebo ve dvou. Dnešní zprávy přináší několik dalších překvapení.

Podle posledních zvěstí by měl Pixel 5 mít větší baterii než všichni jeho předchůdci, ale přesto je baterie zdrojem obav. Kapacita baterie Pixelu 5 by měla činit 3,080mAh. Telefon sice bude vybaven méně náročným čipem Snapdragon 765G, ale zároveň se proslýchá přítomnost 120Hz displeje. Navíc sám Google potvrdil podporu sítí 5G. Obě tyto moderní technologie patří mezi energeticky náročné, což je výzva právě pro baterii. Nezbývá než doufat, že Google předvede perfektní optimalizaci operačního systému a neudělá si znovu ostudu. Předchozí Pixel 4 schytal kvůli výdrži baterie hodně kritiky.

Pixel 5 bude mít větší kapacitu baterie než všichni jeho předchůdci, ale bude to stačit?

Google Pixel – 2,770mAh

Google Pixel 2 – 2,700mAh

Google Pixel 3 – 2,915mAh

Google Pixel 4 – 2,800mAh

Google Pixel 5 – 3,080mAh

Jedná se samozřejmě o hodnoty menší varianty Pixelů. Vzhledem k podpoře sítí 5G tato kapacita baterie Pixelu 5 ale nebudí příliš důvěru. Je dokonce možné, že neuspokojivá výdrž vedla Google ke zrušení menší varianty. Nedávné zvěsti o vydání Pixelu 5 pouze ve verzi XL by tomu napovídaly.

Looks like Pixel 5 5G (black and green?) is coming September 30th. Pixel 4a 5G in October 🤔 — Jon Prosser (@jon_prosser) August 19, 2020

Google je známý originálními barevnými variantami svých pixelů a jejich vtipným pojmenováním. Poslední zprávy naznačují, že Pixel 5 přijde v klasické černé a neobvyklé zelené. V podání Googlu by se taková barevná varianta Pixelu 5 mohla jmenovat například „Greenish“, ale jak bude vypadat je velkou neznámou. Ze stejného zdroje pochází překvapivá informace, že k odhalení letošní generace by mohlo dojít nečekaně již 30. září. Google po mnoho let představoval svůj nový hardware na akci 8. října.

