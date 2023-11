Oppo Reno11 Pro je stylovka se starým procesorem Qualcomm

Oppo Reno11 Pro nabídne atraktivní design a výborný displej

Dojem kazí procesor, Qualcomm Snaopdragon 8+ Gen 1 má ale výkonu dostatek

Na trhu najdeme spoustu konkurentů, Honor 100 může být oříškem

Oppo před pár dny představilo dvojici novinek, jeho portfolio je nyní bohatší o modely Oppo Reno11 a Oppo Reno 11 Pro. Oba telefony jsou povedené stylovky s vyváženou nabídkou funkcí, konkurence ve vyšší střední třídě je ale obrovská a přístroje to na trhu nebudou mít jednoduché.

Rozeznat oba telefony nebude vůbec jednoduché, design je hodně podobný a totéž platí pro nabídku funkcí. Oppo Reno11 nabízí zakřivený displej s úhlopříčkou 6,7 palce, obnovovací frekvencí 120 Hz a rozlišením 2412 × 1080 pixelů. Vyšší model má úhlopříčku 6,74 palce a rozlišení 2772 × 1240 pixelů. Rozměrově jsou displeje prakticky stejné a zajímaly by mě důvody, pro které se výrobce rozhodl displej u modelu Oppo Reno11 Pro zvětšit. V obou případech to jsou samozřejmě OLED panely, přítomnost technologie LTPO ale výrobce nezmiňuje, pravděpodobně chybí a to je škoda. Oppo Reno11 Pro je rovněž o 6 gramů těžší (váží pěkných 190 gramů), oba telefony mají na výšku malinko přes 16 centimetrů, šířka se pohybuje kolem 7,5 centimetru.

Oppo Reno11 Pro pohání Snapdragon 8+ Gen 1

Výraznější rozdíly najdeme v oblasti procesorů. Oppo Reno11 spoléhá na Mediatek 8200, zatímco Oppo Reno11 Pro sází na Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Ani jeden procesor nepatří k těm nejvýkonnějším na trhu, v obou případech ale budete mít dostatek výkonu pro všechny běžné úkony a problémem nebude ani hraní her, tam bych ale vsadil spíše na vyšší model. Základní konfigurace nižšího modelu nabízí 8 GB operační paměti a úložiště s kapacitou 256 GB, připlatit si ale můžete za větší úložiště nebo 12 GB verzi. Oppo Reno11 Pro nabízí 12 GB operační paměti už v základu, opět si můžete zvolit 256 nebo 512 GB. Drobné rozdíly panují v oblasti baterie a nabíjení, máme zde 4800 mAh respektive 4700 mAh a 80W respektive 67W nabíjení, vyšší model nabízí rychlejší nabíjení, nižší naopak trochu větší kapacitu baterie.

Zvědavý jsem byl na fotoaparáty, oba telefony nabízí hodně podobnou sestavu fotoaparátů. Hlavní snímače mají rozlišení 50 megapixelů a optickou stabilizací, připočítejte 32 megapixelový portrétní objektiv a širokoúhlý objektiv s rozlišením 8 megapixelů. Celkově trochu zklamání, nečekejte optický zoom, rozlišení širokoúhlého objektivu není slavné. Ale pozor, každý telefon má v případě hlavního fotoaparátu jiný snímač. Oppo Reno11 sází na senzor Sony LYT600, Oppo Reno11 Pro na senzor Sony IMX890, který by měl nabízet lepší snímky. Oba telefony už z výroby spoléhají na Android 14 v kombinaci s uživatelským rozhraním ColorOS.

Obě novinky jsou pěkné, ze specifikací jsem ale lehce zklamaný. Očekával bych o něco lepší fotoaparáty a ani použitý procesor u vyššího modelu mě úplně nenadchnul, například Honor 100 Pro nabízí Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, který přece jenom nabídne výkonu více a současně určitě neztrácí v oblasti designu. Otázkou zůstává rovněž globální dostupnost obou modelů, v tuto chvíli se s telefony počítá pouze v Číně. Nebyl bych ale překvapený, kdyby se během roku 2024 objevily také v Evropě. Očekávaná cena u Oppo Reno11Pro se pohybuje na hranici 15 tisíc korun a konkurence v této cenové hladině je velká.

Líbí se vám Oppo Reno11 Pro?

Zdroj: Oppo