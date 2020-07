GeekBench odhalil specifikace OnePlus 8T. Kdy se ho dočkáme?

Poté, co se začalo prodávat OnePlus Nord se začíná mluvit o dalším telefonu od této společnosti. OnePlus 8T bylo totiž spatřeno v benchmarku GeekBench. Loňské modely OnePlus 7T a 7T Pro poháněl čipset Snapdragon 855 Plus a letos očekáváme, že bude nadcházející telefon pohánět Snapdragon 865 Plus. A nyní to máme také potvrzené.

GeekBench odhalil specifikace OnePlus 8T

Zařízení se označuje jako KB2001 a je poháněno čipsetem od Qualcommu s označením “Kona”. Právě tak se označuje Snapdragon 865 Plus a sekunduje mu 8 GB operační paměti RAM. V testu na jedno jádro dosáhl telefon na 912 bodů, v multijádrovém pak 3288 bodů. To oproti původnímu OnePlus 8 není nijak zásadní vylepšení a například na Lenovo Legion nadcházející vlajková loď ztrácí.

OnePlus 8T bude pravděpodobně oficiálně odhalen v září, takže vývojáři mají ještě nějaký čas na optimalizaci. Oficiální výsledky tak mohou být o něco lepší a ostatně skóre nemusí nutně souviset se skutečným výkonem telefonu.

Těšíte se na OnePlus 8T?

Zdroj: phonearena.com