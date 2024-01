Android 14 obdržel přes 3 roky starý telefon. Nemáte jej?

Uvolňování Androidu 14 rychle pokračuje, najdete jej u většiny výrobců

Přednost dostávají aktuální vlajkové lodě, postupně jdeme ke starším strojům

Jeden výrobce už Android 14 poslal do více než tři roky starého stroje

V loňském roce závod o nejrychlejší uvolnění Androidu 14 vyhrálo Xiaomi, pokud tedy nepočítáme telefony od společnosti Google, tam to výrobce podle očekávání zvládl ještě o pár hodin rychleji. Spoustu telefonů už stihl aktualizovat rovněž Samsung, další výrobci se postupně přidávají.

Jako první samozřejmě aktualizaci dostávají nejdražší, nejnovější a nejvybavenější telefony. U Xiaomi to byla řada Xiaomi 13, u Samsungu pak řada Galaxy S23. Postupně se ale dostáváme k levnějším a starším mobilním telefonům. K nejstarším přístrojům, které již obdržely Android 14, se teď zařadilo OnePlus 8T.

OnePlus 8T – Ultra In Every Way

Tento stylový telefon byl představen už v roce 2020, díváme se na tři roky starý přístroj. Jeho podpora ale prozatím pokračuje a uvidíme, jestli Android 14 bude konečnou stanicí. Minimálně bezpečností záplaty ale výrobce jistě bude ještě nějakou dobu poskytovat a za to si zaslouží pochvalu. U dnešních telefonů už se výrobci předhánějí v délce podpory, 5 let není výjimkou. Tři roky zpátky ale byla podobná podpora spíše unikátem a je vidět, že OnePlus na zákazníky nezapomíná. Pokud tolik let aktualizuje méně důležitý přístroj, jak dlouhá bude podpora u OnePlus 12, se kterým výrobce míří hodně vysoko?

Android 14 přináší několik příjemných novinek

Android 14 pro tento telefon přináší především celkovou optimalizaci uživatelské rozhraní, těšit se můžete na novou podobu AOD. Nezapomnělo se ani na funkce, které nativně obsahuje Android 14, například možnost výběru mediálních souborů, ke kterým mohou přistupovat konkrétní aplikace (nemusíte tedy aplikacím udělit generální přístup ke všem obrázkům).

Podpora u OnePlus dlouhodobě patří k těm nejlepším a právě ona může být jedním z důležitých faktorů v rozhodování, kterou vlajkovou loď v roce 2024 pořídit. Ať už to bude Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra nebo OnePlus 12, za své peníze vždy dostanete výborný mobilní telefon plný nejmodernějších technologií. Rozhodovat tak kromě designu mohou sympatie ke konkrétní značce a pak také věci, jako například délka a kvalita podpory. OnePlus ukazuje, že mnohaletá podpora není problém…

Pamatujete si na OnePlus 8T?

Zdroj: gizmochina