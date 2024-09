Samsung Galaxy A56 slibuje zvýšení výkonu díky novému čipsetu Exynos 1580

Letošní Galaxy A55 má občas problémy s optimalizací, které Samsung musí u nástupce vyřešit

Samotný výkon nestačí – klíčová bude optimalizace, jak ukazuje třeba Pixel s čipem Tensor

V databázi IMEI se objevily první zmínky o připravovaném modelu Galaxy A56. Klíčovým prvkem má být podle všeho nový čipset Exynos 1580, jehož výkon se podle prvních benchmarků blíží starším vlajkovým lodím.

Galaxy A56 se v databázi skrývá pod modelovým číslem SM-A566B/DS, což je logické pokračování letošního modelu A55. Ale vás určitě zajímá, co se ukrývá v jeho útrobách. Samsung chystá nový čipset Exynos 1580, který by měl pohánět právě Galaxy A56. A pozor – tenhle čip není žádné ořezávátko. Podle benchmarků z července se jeho výkon pohybuje někde na úrovni vlajkových čipů z roku 2021, jako je Snapdragon 888 a lehce tak posouvá výkon současného Exynos 1480. V jednojádrovém testu Geekbench si vysloužil 1046 bodů, v tom vícejádrovém 3678 bodů. A to má Samsung ještě minimálně půl roku na optimalizaci a případná vylepšení.

Ale než začneme jásat, připomeňme si letošní Galaxy A55. Přestože papírově nabízel slušný výkon, v praxi občas trpěl na problémy s optimalizací. Uživatelé si stěžovali na občasné zpomalení systému a ne vždy plynulé animace. To jasně ukazuje, že samotný výkon nestačí. Není to jen o syrových číslech v benchmarcích. Google nám s řadou Pixel a jeho čipem Tensor ukázal, že s papírově srovnatelným hardwarem lze dosáhnout vynikající plynulosti.

Samsung tedy musí zapracovat nejen na výkonu, ale především na ladění systému. Od střední třídy dnes po právu uživatel očekává plynulé animace, okamžité reakce na dotyky a bezproblémový multitasking. Dalším aspektem, který by Samsung neměl opomenout, je fotoaparát. Zatímco hardware fotoaparátu byl u A55 solidní, zpracování obrazu občas pokulhávalo za konkurencí. I zde by mohl nový čipset pomoci s lepším zpracováním obrazu. Otázkou také zůstává, jak se zvýšení výkonu projeví na výdrži baterie.

Jak se vám zamlouvá výkon chystaného Exynosu 1580?

Zdroj: SmartPrix