Prohlédněte si OnePlus 12 na oficiálních fotografiích!

OnePlus 12 bude oficiálně představeno už 5. prosince

Těšit se můžeme na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Na trh zamíří trio barevných variant, vypadají skvěle

OnePlus 12 patří k nejočekávanějším telefonům těchto dní a my konečně víme, jak bude telefon vypadat. Základní představu už jsme měli další dobu, první fotografie unikly už před několika měsíci, ale jejich kvalita nebyla vysoká. Oficiální snímky od výrobce teď potvrzují, že OnePlus 12 je fešák!

Na snímcích přímo od OnePlus se objevily tři barevné varianty a všechny vypadají skvěle. Potvrzuje se velmi výrazný fotomodul na zadní straně, jeho provedení se mi ale moc líbí a předpokládám, že telefon bude fotit skvěle. K dispozici má být hlavní snímač s rozlišením 50 megapixelů, ultraširoký objektiv s rozlišením 48 megapixelů a teleobjektiv s rozlišením 64 megapixelů, který má nabídnout trojnásobný optický zoom. O vysoký výkon se postará nejnovější Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, který bude doplněn až o 16 GB operační paměti. Energii zajistí baterie s kapacitou 5400 mAh a podporou rychlého 100W nabíjení, přičemž nebude chybět ani podpora bezdrátového nabíjení s poloviční rychlostí. Chybět nebude Android 14 a těšit se můžeme na mnohaletou podporu.

Displej OnePlus 12 bude famózní!

Zapomenout nesmíme ani na displej, má se jednat o OLED panel od BOE s úhlopříčkou 6,82 palce a frekvencí 120 Hz, samozřejmostí by měla být přítomnost LTPO technologie. Maximální jas má vystoupat až na 3000 nitů, displej by skutečně měl být jedním z taháků nejnovější vlajkové lodě od OnePlus. Uvidíme, jestli výrobce nakonec uvede rovněž speciální verzi s dřevěnými zády, možná vše vyřeší formou krytu. Při pohledu na první snímky OnePlus 12 si říkám, že ukrývat tak pěkný telefon do pouzdra by byla škoda. Kompletní informace se dozvíme už příští týden, premiéra se rychle blíží.

Jen tak dál! Do telefonů řady Galaxy S21 míří Android 14 s One UI 6 čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Líbí se vám OnePlus 12?

Zdroj: weibo