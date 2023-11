Dřevěná záda u vlajkové lodě! Kdo se chystá šokovat?

U většiny telefonů najdete na zádech plast nebo odolné sklo

Úžasná je keramika, výrobci ji bohužel používají velmi výjimečně

Jeden výrobce chystá vlajkovou loď, která by mohla mít dřevěná záda

Materiály u dnešních mobilních telefonů jsou tak trochu nuda. Svěří vítr do tohoto zatuchlého chlívku přinesl Apple, který u svých novinek vsadil na titanový rám a toto řešení se začíná objevovat častěji. Jeden výrobce ale nyní zvažuje, že u své vlajkové lodě vsadí na dřevo. A to by byla revoluce! Kdo je tím odvážným?

Má jím být OnePlus 12, které má spoléhat na výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, doplněný až o 24 GB operační paměti. Samozřejmostí je přítomnost operačního systému Android 14 a rychlého 100W nabíjení. Těšit se můžeme na výborné fotoaparáty od Sony, ten hlavní bude mít rozlišení 50 megapixelů. Chybět nemá ani kvalitní OLED panel s podporou LTPO technologie.

Ale zpátky k designu a konstrukci – je pravděpodobné, že dřevěná záda by měla pouze jedna verze chystaného telefonu. A toto řešení mi dává smysl, pro někoho (jako jsem například já) to bude lákavá věc, pro fanoušky ekologie by ale použití dřeva nemuselo znít úplně ideálně. Ještě stále existuje šance, že nakonec bude vše řešeno pouze formou dřevěného krytu, pravdu se ale dozvíme už brzy.

Osobně bych ale byl velmi rád, kdyby OnePlus bylo odvážné a touto cestou se vydalo. V dávné minulosti jsem měl na zádech telefonu od Sony tenký plátek dřeva od společnosti Balolo. Na dotek to bylo moc příjemné, vydrželo to téměř cokoliv, vypadalo to skvěle. Ano, toto řešení se moc líbilo…

Koupili byste si telefon s dřevěnými zády?

Zdroj: gsmarena