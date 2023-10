Záda mobilních telefonů bývají nejčastěji ze skla nebo plastu

Keramika vypadá skvěle, její cena je ale vyšší a používá se málo

Co byste řekli na dřevo, kámen nebo pravou kůži?

Kvalitní konstrukce mobilních telefonů je důležitá, o tom jistě nemusíme diskutovat. V rámci přední strany se moc věcí vymyslet nedá, záda jsou důležitější a z pohledu konstrukce zajímavější. Nejčastěji jsou v posledních letech vyrobena z plastu, pravidelně se také objevují přístroje, u kterých je zadní strana vyrobená z tvrzeného skla. Výrobci jsou hodně konzervativní, jiné materiály používají výjimečně.

Výrobci u konstrukce telefonů experimentují jen výjimečně

Škoda, minimálně u dražších mobilních telefonů bych očekával, že výrobci budou častěji používat hodnotnější materiály. Není to jen o odolnosti, důležitý je také design. Z pohledu funkcí se dnešní přístroje zase tak moc neliší (ve světě hodinek je situace jiná), možnost zaujmout designem a konstrukcí se přímo nabízí. Pojďme se podívat na materiály, které se používají méně často, ale nabízí řadu výhod.

Plastová záda jsem zmínil hned na úvod, ta mají samozřejmě řadu výhod. Výroba je jednoduchá a levná, plastový telefon můžete vytvořit prakticky v jakékoliv barvě a problémem nejsou ani komplikovanější tvary. Není překvapením, že plast se používá hodně… Ale ruku na srdce, plast není nejhodnotnější materiál a speciálně u dražších telefonů mi jeho použití nesedí, jak už jsem zmínil v předchozím odstavci.

Essential PH-1 měl skvělou konstrukci, na trhu ale neuspěl

Nabízí se tedy sklo, v dnešní době již téměř bez výjimek sklo tvrzené. Vypadá lépe a určitě působí hodnotnějším dojmem, navíc ledacos vydrží. Ale nemusí nutně vydržet vše, skleněný povrch je navíc magnetem na otisky prstů. Pravděpodobně nikoho nebaví neustále leštit telefon a skleněná záda nakonec skončí v průhledném obalu. Takže ve výsledku v ruce držíte opět klasický plast. A nic proti průhledným obalům, mám je rád a používám je na řadě mobilních telefonů.

Samsung Galaxy A3 (SM-A300FU) – kov za tučný příplatek (recenze) čtení: 10 minut ( uložit na později ) čtení: 10 min. uloženo uložit na později 10 min. uloženo

O hodně výš je za mě keramika. Měl jsem štěstí v posledních letech používat hned dva mobilní telefony, které nabízí keramická záda, konkrétně Huawei P40 Pro+ a Xiaomi 13 Pro. Za mě materiál, který má budoucnost. Osobně očekávám (ale nejsem expert, problematiku jsem do detailu nestudoval), že použití keramiky bude dražší a nejsem si jistý, jestli je možné produkovat keramické telefony ve velkém počtu, pokud by chtěl keramiku použít například Apple. Výhody keramiky – vypadá výborně, působí hodnotně a navíc je téměř nezničitelná. Před lety jsem zkoušel do svého telefonu udělat rýhu pomocí nože Victorinox a nebyl jsem úspěšný. Telefon mi několikrát spadl (dokonce i na dlažbu), konstrukce vydržela a telefon pořád vypadá výborně. Přitom jsem nepoužíval žádný obal ani pouzdro, nebylo potřeba. Ani otisky prstů na bílém keramickém telefonu neulpívají.

Dřevo je příjemné na dotek, keramika vydrží cokoliv

Podobně jako keramika se občas vyskytnou telefony, které nabízí veganskou kůži. Není to špatné, mám štěstí mít v současnosti doma dva telefony s vegankou kůží. Konkrétně Huawei Mate 50 Pro a Xiaomi 13 Ultra. Na dotek působí veganská kůže příjemně, proti klasickému plastu příjemná změna. Ale není to ideální. Ptáte se proč? Už na několika telefonech jsem používal kožený polep od Dbrand. A ten spoléhá na pravou kůži. Kůže je příjemná na dotek, časem se můžete těšit na pěknou patinu. Ano, pro mě skvělé řešení.

Relativní novinkou je použití titanu, na které vsadil u svých posledních telefonů Apple. A zaslouží si pochvalu, je titan je kvalitní, pevný a lehký materiál, který patří do dražších mobilních telefonů. Právě Apple tak možná zajistí větší rozšíření titanu ve světě mobilních telefonů, minimálně někteří výrobci jej dříve nebo později jistě budou následovat. Ačkoliv ani původní ocel nebyla špatná a líbila se mi.

A když už se posouváme dál – hodně by mě zajímalo, jak by se vám líbil telefon s dřevěnými zády. Už před mnoha lety jsem na Sony Xperia Z5 Compact měl na zádech skin z pravého dřeva, tehdy ji ještě vyráběla společnost Balolo. A nebylo to špatné, dřevo je příjemné na dotek. Jeho odolnost ideální není, v dnešní době by rozšíření dřevěných zad neprošlo kvůli ekologii. Ale zkušenost mám pozitivní a ano, dřevo na zádech telefonu by mi nevadilo. Možná by to byla příjemná změna.

Nejlepší a nejatraktivnější je pro mě kožený skin od Dbrand, který jsem měl možnost dlouhou dobu používat na několika telefonech. Kůže časem získává pěknou patinu, telefon se pohodlně drží, dobře je chráněn proti poškrábání. Teoreticky mi nezáleží na materiálu, ze kterého je zadní strana telefonu vyrobená. Důležité pro mě je, aby pro daný přístroj Dbrand vyráběl svůj kožený skin.

Jak ochránit Samsung Galaxy S10 před poškrábáním? Bude stačit fólie nalepená z výroby? čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

A pokud bychom si odmysleli řešení formou dodatečného příslušenství, pak vede keramika. Bohužel telefonů s keramickými zády je na trhu minimum, materiál patří k těm exotičtějším. Na druhém místě bude titan, na který nyní vsadil Apple. Uvidíme ale, jaké budou dlouhodobé zkušenosti, zatím je na ně brzy. A na jaký telefon vzpomínám z pohledu konstrukce nejraději? Essential Phone PH-1, jeho konstrukce byla skvělá. A nebudu lhát, líbí se mi i některé (ale skutečně jen některé) skvosty od společnosti Caviar, ačkoliv se určitě k majitelům luxusně upravených přístrojů nikdy nepřidám.

Jaký materiál preferujete na zádech svého telefonu?

Zdroj: Caviar, Huawei