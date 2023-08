Chytré hodinky se liší výdrží, designem i nabídkou aplikací

Odlišit se od konkurence je jednodušší než u mobilních telefonů

Výrobci na to jdou různě a těží z toho zákazník

Ve světě existují desítky (možná stovky) výrobců mobilních telefonů. Přesto situace v dnešní době není pro zákazníka úplně příznivá. Apple má svůj vlastní skvěle fungující ekosystém, ale iOS není pro všechny a totéž platí pro nastavené ceny. Ve světě Androidů pak dominují telefony s obrovským displejem bez nápadu, většina výrobců používá stejné komponenty a jednotlivé přístroje se navzájem odlišují především detaily a grafikou uživatelského rozhraní. Rychlému vývoji ve světě Androidu nepomohly ani restrikce směrem ke společnosti Huawei. Každý rok je přestavena řada zajímavých mobilních telefonů, skutečně atraktivních přístrojů je ale výrazně méně a odlišit se je stále náročnější. A ano, můžete namítnout, že současné mobilní telefony skvěle fungují. Budete mít pravdu a jsem za to rád. Je stále složitější něco vymyslet a telefony někam posunou. Například oblast skládacích mobilních telefonů působí atraktivně, ale ani tyto přístroje nejsou pro každého, jejich cenovka je navíc zatím nastavená velmi vysoko.

Úplně jiná situace panuje ve světě chytrých hodinek. Tady najdeme pár skutečně důležitých výrobců, z pohledu zákazníka je ale situace mnohem příznivější. Jednotliví výrobci totiž přistupuje ke konceptu chytrých hodinek různě a to je super. Nemáme zde stovky podobných modelů s podobnými funkcemi, které se liší maximálně designem (občas podobné modely najdeme, ale to bývá především v rámci nabídky konkrétního výrobce, v jednotlivých modelech a řadách Garminu už se začínám ztrácet). Máme zde výrobce jako je Apple, Garmin, Huawei nebo Samsung, přičemž jejich jednotlivé modely si vlastně ani nekonkurují. A to právě proto, že každý z nich na to jde trochu jinak. A je jen a pouze na zákazníkovi, aby si vybral podle svých preferencí ty hodinky, které mu budou sedět nejvíce. Vždy to bude o větších či menších kompromisech, dokonalé hodinky neexistují (podobně neexistuje ani dokonalý mobilní telefon).



Hodinky Apple jsou komplexním doplňkem k mobilním telefonům od stejné společnosti a umí jednoduše vše (teď trochu přeháním, ale umí toho hodně). Apple dokáže maximálně vytěžit z faktu, že má pod palcem hardware i software, navíc vyrábí jak hodinky tak i telefony, ke kterým se hodinky připojují (s Androidem máte smůlu, Apple Watch k němu nepřipojíte). Na stranu druhou – hodinky nejsou nejlevnější a ani výdrž na jedno nabití neoslní, minimálně pokud jste dříve používali třeba hodinky od Garminu. Je to prostě nutná daň za komplexní nabídku funkcí. Ani design hodinek Apple Watch se nutně nemusí zalíbit všem, obdélníkový displej je praktický, ale nejvíce se mi u hodinek líbí displej kulatý.

Je to ještě náramek? Xiaomi Smart Band 8 Pro vypadá jako hodinky a má nádherný displej čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Introducing Apple Watch Ultra | Apple

Garmin je na tom s výdrží úplně jinde, z pohledu přesnosti měření vašich aktivit patří několik let k naprosté špičce. A dělají přesně to, co dělat mají. Sám jsem před mnoha lety koupil hodinky Garmin Fénix 5 a nikdy jsem své volby nelitoval, i po letech fungují skvěle. A potěší také kompatibilita, používat je můžete s většinou chytrých telefonů na trhu. Při pohledu na portfolio Garminu se ale nemohu ubránit dojmu, že vyznat se v něm je stále složitější. Modelů je spousta a vybrat si ten nejvhodnější není snadné. Ale nabídka funkcí je skvělá, není to jen o sledování vašich aktivit, líbí se mi Garmin Pay, špičkové mapy v hodinkách, velmi komplexní ovládací aplikace v telefonu a pokračovat bych mohl velmi dlouho. Pro někoho může být ale třeba zmíněná aplikace naopak nevýhodou, je velmi podrobná (a ze začátku) nepřehledná.

Možná ještě o něco lépe je na tom s výdrží Huawei. Jeho hodinky se snaží kombinovat výhody konkurence, máme zde operační systém HarmonyOS (nechme stranou jeho reálný přínos u hodinek a fakt, že s HarmonyOS v telefonech moc společného nemá), možnost instalovat aplikace a navrch skvělý design a konstrukci, hodinky Huawei Watch GT 3 Pro si můžete vzít i do společnosti a platilo to už pro předchozí model. Navíc cena je mnohem příznivější… Kde je tedy zádrhel? Nabídka aplikací je i po několika letech velmi omezená, najít smysluplnou aplikaci je téměř nemožné. Ani práce s notifikacemi není ideální. Možnosti přizpůsobení uživatelského rozhraní téměř neexistují. Nejsou pro vás zmíněné věci prioritou? Hodinky Huawei vám dobře poslouží (recenze Huawei Watch GT 3 Pro). V opačném případě vám hodinky od konkurence udělají lepší službu (navíc zde není podpora plateb).

Chytré hodinky toho umí stále víc

Hodinky od Samsungu jsou v mnoha směrech podobné těm od společnosti Apple. Těšit se můžete na řadu funkcí, dopřát si můžete platby skrze Google Pay, u vybraných modelů nechybí podpora eSIM, relativní novinkou je měření EKG, potěší kvalitní materiály. Spolupráce společností Samsung a Google je znát, hodinky si s telefony Samsung rozumí výborně. Zkrátka se díváte na Apple Watch pro telefony s Androidem v jiném kabátě. A podobnost je tady ještě jedna – hodinky od Samsungu nespárujete s telefony od společnosti Apple, jsou kompatibilní pouze s telefony s Androidem. A podobně bychom mohli pokračovat s dalšími výrobci chytrých hodinek a náramků, u většiny produktů bychom snadno našli řadu výhod i nevýhod.



Tento článek neměl za cíl najít na všech výrobcích jeho slabé stránky. Každý ze současných výrobců chytrých hodinek na to jde trochu jinak a těží z toho právě zákazník. Uživatel si sám musí rozhodnout, jaké funkce jsou pro něj nejdůležitější a kde naopak je schopen přijmout větší či menší kompromisy. A samozřejmě nesmíme zapomenout také na cenu, to je ostatně podle mého velmi důležitý faktor a vysvětlení velkého úspěhu hodinek Huawei Watch řady GT, které se po delší době na trhu prodávaly za pakatel. Pro mě osobně je důležitý vzhled a výdrž na jedno nabití, zatím u mě vyhrává Garmin. Ale to neznamená, že bych zatracoval například hodinky od jiných společností, každý model má své výhody. Moje hodinky byly poslední Garminy, které nepodporují platby, v budoucnosti bych rád měl v hodinkách podrobné mapy, to jediné mi vlastně u současného modelu chybí.

TOP 5: Toto jsou nejprodávanější hodinky v Česku. Máte některé z nich? čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Uvidíme, jak trh zaujmou Pixel Watch 2 a kam se celá oblast posune během příštího roku. A rád si zavzpomínám také na hodinky Pebble, jeden jejich snímek najdete přímo v článku. Tyto hodinky dokázaly ve své době zaujmout a mrzí mě, že celý projekt skončil poměrně brzy, doma bych možná ještě našel hned několik hodinek Pebble. Proč si tedy výrobci chytrých hodinek zaslouží pochvalu? Protože právě díky nim máme coby zákazníci velmi široký výběr a to je moc fajn. Škoda jen, že podobná rozmanitost nepanuje ve světě chytrých mobilních telefonů. Rád vzpomínám na telefony jako Sony Ericsson Xperia Play nebo komunikátory BlackBerry, tehdy byl trh rozmanitý…

Jak hodnotíte současnou nabídku chytrých hodinek?