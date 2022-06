Za posledních několik let si společnost Huawei vytvořila na trhu s chytrými hodinkami pevné místo. Modely GT vyznačující se skvělou výdrží, mnoha zdravotními a sportovními funkcemi nebo kvalitním zpracováním patří dlouhodobě (na rozdíl od telefonů) k těm nejprodávanějším na trhu a je logické, že na ně firma klade velký důraz. Před nějakým časem nám čínský gigant ukázal novou generaci, Huawei Watch GT 3 Pro, které se v mnoha ohledech podobají klasickým Huawei Watch 3. Vsadil na správnou kartu? Na to si odpovíme v dnešní recenzi.

Obsah recenze

Obsah balení

Do redakce nám kromě titanové verze, která je určená pro muže dorazila také keramická varianta pro něžné pohlaví. Obsah balení je u obou modelů Huawei Watch GT 3 Pro stejný až na to, že u keramické verze dostanete navíc malý šroubovák pro upravení řemínku.

Jinak jde o klasiku, na kterou jsme zvyklí. Kromě hodinek můžeme samozřejmě počítat také s nabíječkou, respektive nabíjecím kabelem s plochou magnetickou nabíječkou, samostatný adaptér zde není. Dále jsou zde dílky pro řemínky, abyste si mohli hodinky zvětšit a také několik brožurek, které vás provedou základním nastavením.



Kvalita zpracování a vzhled

Obě verze hodinek Huawei Watch GT 3 Pro se poměrně zásadně liší. Nejprve si pojďme říct něco o větší titanové verzi. Už z videí bylo jasné, že jde o pořádný kus hodinek a v realitě jsou možná ještě o něco větší. Na druhou stranu nejsou nijak extra těžké, jak by se na první pohled mohlo zdát. Samotné tělo váží 54 gramů, což je sice větší hodnota, než kterou disponuje většina ostatních chytrých hodinek, ale pokud bereme v potaz kovové tělo i řemínek, nejde o nic hrozného.

Vůbec poprvé se u modelu GT setkáváme s otočnou korunkou, která je rovněž z titanu. Její používání je návykové a překvapila nás také haptická odezva, která je na velice dobré úrovni. Stále sice nedosahuje kvalit Applu, ale na poměry Android hodinek jde o naprostou špičku. Pod ní se nachází jediné tlačítko, které je namapované na cvičení, ale naštěstí si jej lze nadefinovat téměř na cokoliv.

Keramická verze je pak znatelně menší, jak můžete vidět na fotkách, váží ale stále solidních 43 gramů. Je navíc doplněna o zlatý prstenec kolem ciferníku a stejně je na tom boční tlačítko i korunka. U obou modelů je pak spodní strana hodinek tvořena z keramiky, což jen podtrhuje špičkovou kvalitu zpracování. Nebojíme se říct, že jde o vůbec ty nejlépe zpracované hodinky, jaké jsme kdy měli na zápěstí.

Oceníte také odolnost. Kromě certifikace IP68 splnil Huawei také normu EN 13319, která slibuje potápění až do hloubky 30 metrů.



AMOLED displej

Dominantou hodinek je 1,43, respektive 1,32palcový AMOLED displej se safírovým sklíčkem, díky kterému se jen tak nepoškrábe. Oba modely disponují rozlišením 466 x 466 pixelů. To znamená, že je menší verze o něco jemnější, ale v praxi nejde o nikterak zásadní rozdíl. Příkladný je také maximální jas, který činí něco okolo 800 nitů, což je na displej u hodinek hodně slušné a nebudete mít problém s čitelností ani na přímém slunci.

Zmínit musíme i odezvu na dotyk. Displej reaguje na vaše povely téměř okamžitě, což bývá u ostatních výrobců někdy problém. Samozřejmostí je funkce Always-On Display a na výběr máte hned z několika ciferníků, přičemž některé jsou exkluzivní pro daný model.



HarmonyOS

Hodinky Huawei Watch GT 3 Pro jsou vybaveny operačním systémem HarmonyOS 2.0, který za dobu své existence urazil velký kus cesty a v současné době jde o velice propracovaný systém. Stále zde není tolik možností jako u konkurence v podobě Wear OS či watchOS. Na prohlížení fotografií, používání hlasových asistentů či ovládání chytré domácnosti můžete rovnou zapomenout. Filozofie HarmonyOS je totiž odlišná. Hodinky se snaží být užitečným pomocníkem na zápěstí a necpe do hodinek funkce, které vždy odbavíte lépe na větším displeji, tedy telefonu.

Předinstalovaných je zde hned několik aplikací, v obchodě AppGallery lze stáhnout některé další aplikace třetích stran, ačkoliv výběr zdaleka není tak rozmanitý jako u konkurence. Ve většině případů si ale vystačíte s těmi, které už v hodinkách jsou.

Hodinky jinak umí vše, co byste očekávali. Můžete z nich přijmout i vytočit hovor skrz aplikaci Kontakty. Je ale nutné si je v aplikaci Zdraví přidat. Kvalita je pak překvapivě dobrá. Přestože jsme měli hodinky ve vedlejší místnosti nebyl problém se signálem, hlasitost reproduktoru je více než dostatečná i na rušené ulici. Druhá strana si nikdy nestěžovala na šum, trhaný hlas nebo nízkou hlasitost. Co se týče odpovědí na zprávy, dostanete na výběr z několika předdefinovaných odpovědí, které lze v aplikaci Zdraví změnit, nebo můžete odepsat smajlíkem. Bohužel nelze nadiktovat/napsat přesně to, co byste v danou chvíli chtěli. To je snad jediná věc, která nám během testování chyběla.

Huawei Watch GT 3 Pro mají asi 2GB vestavěné úložiště, do kterého můžete nahrát hudbu a poslouchat buď přímo z reproduktoru nebo po připojení bezdrátových sluchátek a potěší také vestavěná GPS. Pro ranní běh tedy můžete hodinky nechat doma a přesto můžete zaznamenávat svou trasu a poslouchat vaše oblíbené písníčky. Placení v tuto chvíli bohužel nefunguje a to i přestože mají hodinky NFC. Firma však přislíbila integraci aplikace Curve, která ale v době testování nebyla k dispozici.



Fitness a zdraví

Jak již bylo řečeno, Huawei si na sledování zdravotních a sportovních aktivit dosti zakládá. Začněme u zdraví. Hodinky jsou vybaveny hned několika různými senzory, díky kterým můžete samozřejmě monitorovat váš srdeční tep, hladinu okysličení krve, stres, spánek nebo teplotu vaší pokožky. Měření je díky senzoru TruSeen 5.0+ velice přesné. Data jsme porovnávali s TicWatch Pro 3 GPS a Apple Watch 6.

Pokud to aplikaci povolíte, mohou vám být všechny tyto údaje zaznamenávány nepřetržitě. To rozhodně doporučujeme, jelikož pak vás mohou upozornit třeba na vysokou srdeční frekvenci nebo nízkou hladinu SpO2 a odhalit tak třeba spánkovou apnoi.

Novinkou je EKG, které je zatím k dispozici pouze ve speciální verzi aplikace Huawei Zdraví a všem uživatelům se zpřístupní až poté, co projde certifikacemi. Funguje tak, že na elektrodu, která se nachází v bočním tlačítku přiložíte prst po dobu 30 vteřin.

Sportovci ocení hned několik režimů cvičení jako je chůze, běh, cyklistika, plavání, švihadlo, turistika, lyžování, snowboarding, triatlon a nově také potápění, které umí měřit délku ponoru nebo zadržení nádechu, či golf. Některé z nich umí hodinky detekovat automaticky bez toho, aniž byste museli cokoliv spouštět. Přímo v hodinkách si můžete prohlédnout základní údaje, pro ty detailnější ale musíte zamířit do aplikace. Milovníci zaplňování kroužků si zde také přijdou na své, jelikož hodinky umí samozřejmě počítat také kroky a kalorie.



Výdrž baterie

Výdrž baterie byla vždy silnou stránkou řady GT od Huawei a ani v případě nové verze tomu není jinak. U větší 46mm varianty můžete počítat s výdrží 14 dní při běžném a 8 dní při náročném používání, což můžeme potvrdit. Hodinky jsme skutečně ždímali co to šlo, zapnuli Always-On, nepřetržité sledování zdravotních funkcí a přesto vydržely na jedno nabití 9 dní. Menší varianta pak vydrží týden při běžném a 4 dny při náročném používání.

Možná vás překvapí také samotná rychlost nabíjení. Z 0 na 50 % je totiž dobijete asi za půl hodinky, což stačí k několikadennímu fungování a plné nabití trvá lehce přes hodinu.



Cena a dostupnost

Huawei Watch GT 3 Pro jsou k dostání hned v několika verzích. Naše titanová verze s titanovým řemínkem vychází v Česku na 11 999 Kč. Pokud byste se spokojili s koženým řemínkem, zaplatíte za ně 9 499 Kč. V případě keramické verze je to hodně podobné. Za námi testovanou a plně keramickou variantu zaplatíte 13 999 Kč, ovšem v případě, že vám stačí bílý kožený řemínek ušetříte hned 3 000 Kč.



Resumé

Huawei Watch GT 3 Pro jsou perfektně fungující hodinky s naprosto špičkovým zpracováním, materiály a odolností. Systém HarmonyOS umí většinu věcí, které pro každodenní život potřebujete a jediné, co bychom jim vytkli je fakt, že s nimi zatím nelze platit a na notifikace můžete odpovídat pouze omezeně. Jinak si zde najdou vše jak milovníci sportu, tak i ti, kteří rádi sledují své zdraví. Jejich problémem však může být poměrně vysoká cena a tak je lze doporučit uživatelům, kteří hledají dlouhou výdrž baterie.

Pokud chcete chytřejší systém, sáhněte raději po Huawei Watch 3, kde můžete plnohodnotně reagovat na notifikace nebo diktovat.

Klady + perfektní kvalita zpracování a odolnost

+ prémiové materiály

+ skvělá výdrž baterie

+ hromada sportovních a zdravotních aktivit

+ jasný a ostrý AMOLED displej

+ příjemná haptická odezva

+ otočná korunka

Zápory – nelze s nimi zatím platit

– EKG zatím nefunguje všem uživatelům

– skromná nabídka aplikací třetích stran

– vyšší cena

Máte rádi hodinky od Huawei?

Za zapůjčení hodinek děkujeme českému zastoupení značky Huawei.