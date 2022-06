Před nějakým časem jsme vás informovali o tom, že One UI 5.0, které bude postaveno na systému Android 13 by teoreticky mohlo zamířit ve své betaverzi do prvních mobilů už v červenci. Nyní tuto informaci potvrzuje další zdroj.

Samsung One UI 5.0 dorazí v červenci

První mobily, které budou moci One UI 5.0 vyzkoušet budou vlajkové modely Galaxy S22. Pro veřejnost by měl být systém dostupný v říjnu, ale bude se samozřejmě zavádět postupně na jednotlivé telefony. V dohledné době tedy kromě Galaxy S22 s největší pravděpodobností zamíří také na loňské (a letošní) ohebné telefony či loňskou řadu Galaxy S21. Jihokorejský gigant se tedy ve svých aktualizacích poměrně zásadně zrychlí. Loni byla totiž beta vydána až v září, jeho plná verze v listopadu.

Je tedy vidět, že Samsung do softwaru dost šlape. S představením řady Galaxy S22 se rovněž zavázal k 5 letům aktualizací, o čemž si majitelé telefonů jiných značek (vyjma iPhonů) mohou nechat zdát. Kromě toho se zaměření také na celkové zrychlení systému.

Zdroj: GSMArena