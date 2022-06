Nadstavba One UI od Samsungu patří k těm vůbec nejoblíbenějším na trhu. Nabízí totiž několik unikátních funkcí, příjemný design a dobrou softwarovou podporu. Mezi její slabiny patří její rychlost a plynulost, která se s nadstavbami MIUI, realme UI nebo Pixely nedá příliš srovnávat. A právě to se má změnit s příchodem One UI 5.0. Alespoň v případě některých modelů.

One UI 5.0 přinese plynulejší zážitek

Podle webu SamMobile se jihokorejská firma zaměří u nového systému hlavně na plynulost, optimalizaci a zrychlení animací v systému. Samsung se tedy chystá k podobnému kroku, který Xiaomi učinilo v případě MIUI 13. Nenabídne hromadu nových funkcí, za to ale bude systém fungovat mnohem lépe, což je nakonec nejdůležitější.

Jelikož bude nadstavba postavena okolo chystaného Androidu 13 se dá očekávat, že nabídne i podobné funkce. Zmínit můžeme třeba nastavení jazyku pro jednotlivé aplikace či vylepšený režim rozdělené obrazovky. K prvním uživatelům by se měla nadstavba dostat na podzim letošního roku.

Jak jste s nadstavbou One UI spokojení?

