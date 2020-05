Realme hodinky jsou oficiálně na světě. Budou konkurovat těm od Amazfit?

Baterie má hodinky udržet v provozu 7 dní při nepřetržitém sledování tepu. Po vypnutí této funkce je prý možné se dostat na 9 dní. Základní nabídku ciferníků, které budou vyměnitelné v aplikaci Realme Link, má brzy doplnit další stovka přímo od výrobce. Přes hodinky půjde ovládat fotoaparát v mobilu a také přehrávání hudby. Dočkáme se i připomínek pro sednutí a dodržování pitného režimu, stejně jako monitoru spánku či meditování.

Designem i mnohými specifikacemi se nové Realme hodinky konkurentům od Huami (Amazfit) skutečně podobají, ale na nějaké silnější otřesení jejich pozice to nevypadá. Po oficiálním představení víme, že Realme Watch vydrží například podstatně kratší dobu na jedno nabití. Základní indická cena by navíc té naší oficiální, pokud by hodinky zamířily na náš trh oficiálně, pochopitelně neodpovídala. Uvidíme, jak to bude s dostupností a cenou v zahraničních e-shopech.

Zdroj: GSMArena