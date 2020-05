Nejlepší Realme telefon míří do ČR. Cena vás nejspíš překvapí

Čínská společnost Realme, která je momentálně nejrychleji rostoucím výrobcem mobilů na světě, uvede brzy další telefon na český trh. Po středně vybavených modelech 6 a 6 Pro půjde o to nejlepší, co firma zatím nabízí. V ČR brzy začne předprodej telefonu Realme X50 Pro. Výkonnostně jde o skutečný vlajkový model a tomu odpovídá také jeho hodnota. Jde s přehledem o nejdražší mobil této značky. Specifikace, které zatím byly pro náš trh oficiálně uvedeny, najdete níže. A to i včetně ceny. Přístroj má ambice prohnat konkurenty ve stejné cenové kategorii, včetně třeba Xiaomi Mi 10. Kompletní představení mobilu a jeho funkcí proběhne 26. května a ve stejný moment vyrazí i na trh.

Specifikace Realme X50 Pro pro ČR trh

Android 10 / Realme UI

6,44″ AMOLED displej s frekvencí 90 Hz a rozlišením 2400 x 1080 px (FHD+)

čipset Qualcomm Snapdragon 865

paměti 12 GB RAM / 125 GB úložiště

barvy Moss Green a Rust Red

fotoaparáty 64 MPx hlavní + 8 Mpx ultaširoký + 12 Mpx telefoto + 2 Mpx portrétový a 32 Mpx duální přední

baterie s kapacitou 4200 mAh a podporou 65W nabíjení

cena 20 999 Kč

Bude Realme X50 Pro ve své kategorii velkým konkurentem?

Zdroj: Realme