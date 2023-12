Lepší baterie! Kdo použije novou technologii ještě letos?

Mobilní telefony jdou neustále kupředu, každá nová generace posouvá možnosti dál

Výjimkou je oblast výdrže, většina telefonů zvládne jeden den intenzivního používání

Lepší baterii nabídne nejnovější vlajková loď společnosti Nubia, bude to fungovat?

Výdrž dnešních mobilních telefonů je už několik let pořád stále stejná. Tedy skoro stejná, drobné krůčky kupředu dělá většina výrobců, snad nikdo nechce představit nový mobilní telefon s horší výdrží než měl ten starý…

Ale zásadnější posun v poslední době nikdo nenabídl. Už za pár dní ale bude představena další vlajková loď, tentokráte Nubia Z60 Ultra. A kromě selfie fotoaparátu přímo v displeji nabídne zcela novou koncepci baterie. Uspěje s tímto řešením?

Lepší baterie

Nubia Z60 Ultra bude představena už 19. prosince a na novou technologii baterie láká sám výrobce. V čem spočívá její řešení? Baterie od Nubia spoléhá na kombinaci křemíku s grafitem, což umožňuje dosáhnout vyšší hustoty energie při zachování stejné hmotnosti! Výrobci by samozřejmě klidně mohli do současných telefonů dávat běžně baterie například s kapacitou 10 000 mAh, problémem by ale byly jejich rozměry a hmotnost, ostatně se stačí podívat na pár telefonů na trhu, které takto obří kapacitu baterie nabízí. Mít ale lepší baterie s vyšší kapacitou při stejné hmotnosti je správná cesta. Ostatně Nubia Z60 Ultra nabízí baterii s kapacitou 6000 mAh, což je ve světě dnešních telefonů nadprůměrná hodnota.

Více energii při stejné hmotnosti zní skvěle!

Připomenout si můžete další funkce, které Nubia Z60 Ultra nabídne. Kromě již zmíněného selfie fotoaparátu v displeji se můžeme těšit na výkonný Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, certifikaci IP68 nebo hlavní fotoaparát s rozlišením 50 megapixelů. Chybět samozřejmě nebude ani nejnovější Android 14. Určitě zaujme velmi agresivní a atraktivní design, v tomto trendu Nubia pokračuje už několik let a její telefony zkrátka vypadají dobře. Uvidíme, jak se nové řešení baterie uchytí a jestli jej v roce 2024 nabídnou další výrobci. Vůbec by mi nevadilo, kdyby telefony nabízely větší kapacitu baterie při zachování rozumné hmotnosti. A jsem přesvědčený, že by tuto kombinaci uvítala drtivá většina zákazníků…

Přinesou lepší baterie výrazně větší výdrž?

