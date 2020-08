Už je to více než jeden rok, kdy jsme poprvé mohli vidět zcela nový prohlížeč Mozilla Firefox Fenix. Ten byl vyvíjen zcela od nuly pro potřeby moderních mobilních telefonů. Chvíli po oznámení se tento projekt dostal do verze Firefox Preview a před několika měsíci i přímo do betaverze. Tento týden byla konečně tato nová verze Firefox vydána ve stabilní verzi, což mimo jiné znamená konec původního Firefoxu, který nás na telefonech provázel dlouhé roky.

Nová verze Firefox je prozatím bez podpory mnoha doplňků

Původní stabilní verze Firefoxu již nebyla od července minulého roku pořádně aktualizovaná. Vývojáři se totiž plně zaměřovali na vývoj Fénixu. Velice dobře to můžeme vidět i na tom, že stabilní verze poskočí z verze 68 na číslovku 79, čímž se tak přeskočí několik významných aktualizací. Co se týče novinek, tak si můžete všimnout moderního uživatelského prostředí, lišty na spodní straně, aktualizovaného enginu GeckoView, podpory tmavého režimu, možnosti seskupovat stránky do kolekcí anebo třeba vylepšeného zabezpečení a zrychlení.

Oproti předchozí verzi existuje v podstatě jediné větší mínus. Chybí totiž podpora pro všechny doplňky. V současné době se jich podporuje pouze devět. Jejich seznam naleznete níže:

uBlock Origin

Dark Reader

HTTPS Everywhere

Privacy Badger

NoScript Security Suite

Decentraleyes

Search by Image

YouTube High Definition

Privacy Possum

A co hůř, tak vývojáři doplňků prozatím nemají žádnou jednoduchou možnost, jak svůj doplněk dostat do nové mobilní verze Firefoxu. Nejprve totiž musí uzavřít partnerství s Mozillou. Obzvlášť pro menší vývojáře se tak bude jednat o něco téměř nerealizovatelného. Přímo Mozilla k tomuto nedávno prozradila, že brzy se zpřístupní podpora pro větší množství doplňků. Nemáme však očekávat, že se zpřístupní kompletní repositář Firefox doplňků. Nová verze Firefox prohlížeče se dá stahovat přímo z obchodu Google Play. Pokud ji ještě nemáte k dispozici, můžete ji stáhnout ručně z APKMirror.

Google Chrome pro počítače přinese skvělou funkci. O co jde? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Firefox Browser: fast, private & safe web browser Mozilla

Vyzkoušeli jste již novou verzi Firefoxu? Jak se vám líbí?

Zdroj: androidpolice.com