Známe datum premiéry Nothing Phone (2a). Kdy proběhne?

Portfolio společnosti Nothing se brzy rozroste o nový a dlouho očekávaný telefon

Nothing Phone (2a) není tajemstvím už dlouho, o telefonu jsme publikovali řadu článků

Telefon by měl zaujmout především nižší cenou, Google Pixel 7a ale bude silným soupeřem

Telefon má být poháněný procesorem Mediatek Dimensity 7200, chybět nebude kvalitní AMOLED displej, operační systém Android 14 nebo solidní fotoaparáty. Silnou stránkou všech produktů Nothing je atraktivní a originální design, jinak tomu nebude ani tentokráte.

Oficiální premiéra nového telefonu proběhne v úterý 5. března 2024 v Londýně, od oficiálního představení nás dělí necelý měsíc. Původně se spekulovalo, že by výrobce mohl novinku ukázat už v rámci veletrhu MWC, který proběhne na konci února v Barceloně.

Tam by ale Nothing Phone(2a) musel o pozornost soupeřit s celou řadou dalších novinek, řadu produktů se na MWC chystá představit například Xiaomi. Nakonec se výrobce rozhodl pro samostatnou akci, v rámci které bude telefonu schopen přece jenom zajistit více pozornosti. Paradoxně může být silným soupeřem původní Nothing Phone (1).

Jeho cena už docela klesla, v současnosti jej pořídíte za cenu jen malinko přesahující hranici 8000 korun. Přitom nabízí velmi solidní výbavu, která se neztratí ani v roce 2024. Uvidíme, kolik peněz nakonec bude Nothing za svou novinku chtít. Stejně tak jsme zvědaví, jestli se výrobci podařilo něco zajímavého utajit. Představení nového telefonů bude možné sledovat přímo na oficiálních stránkách Nothing.

Těšíte se na Nothing Phone (2a)?

Zdroj: TZ Nothing