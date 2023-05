Extravagantní mobil Nothing Phone (1) dostane nástupce, který bude nejen zajímavě vypadat, ale navíc bude i podstatně výkonnější. Byly potvrzeny dřívější spekulace o tom, že druhý telefon mladé čínsko-anglické společnosti se pokusí zabojovat ve vodách se silnějšími konkurenty. Přímo šéf firmy Carl Pei oznámil, že Nothing Phone (2) v sobě bude mít mimo jiné čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. To bude významný posun od původního procesoru Snapdragon 778G+.

There has been a lot of discussion ever since we announced that Phone (2) will have a Snapdragon 8 Series chipset. Well here's some news – it’s going to be the premium-tier powerhouse Snapdragon 8+ Gen 1. A clear upgrade from Phone (1). Let’s talk about the key differences👇 pic.twitter.com/l5NwCxDAVa

— Carl Pei (@getpeid) May 18, 2023