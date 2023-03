Nothing Phone (2) bude ve vyšší třídě. Pomůže vlajkový čipset

I když byla propagační kampaň před uvedením telefonu Nothing Phone (1) velmi povedená a šéf společnosti Carl Pei při ní evidentně zužitkoval své dřívější zkušenosti z OnePlus, samotný mobil nakonec nebyl takovým trhákem. Významnou měrou se na tom podílely neukojené představy o vlajkovém stroji s agresivní cenou namířenou proti konkurenci. Co ale v tomto ohledu nezvládl první model, to by mohl napravit Nothing Phone (2). Unikla informace, že jeho čipsetem bude starší vlajkový Snapdragon 8+ Gen 1, což by bylo významné povýšení.

Přítomnost tohoto procesoru v chystaném Nothing mobilu omylem prozradil jeden z představitelů firmy Qualcomm na letošní konferenci MWC. Změna strategie naznačuje, že se nová značka skutečně rozhodla vsadit na vyšší výkon. V modelu Nothing Phone (1) běží Snapdragon 778G+ 5G, který sice patří mezi velmi výkonné čipsety, ale v hierarchii i žebříčcích se řadí pouze do vyšší střední sféry.

I když mnozí tipovali, že se další Nothing Phone bude po stránce výkonu krčit na stejné úrovni jako jeho předchůdce, nejspíš tomu tak tedy nebude. Snad můžeme očekávat zajímavý souboj na top úrovni. Nebo těsně pod ní.

