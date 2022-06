Začaly exkluzivní předpředobjednávky na Nothing Phone (1)

Společnost Nothing před pár hodinami rozeslala svým fanouškům e-maily s výzvou, že se již mohou oficiálně přihlásit k nákupu očekávaného telefonu Phone (1). Firma vedená bývalým spoluzakladatelem firmy OnePlus přitom vrací do hry marketingové prvky, kterými se v počátcích proslavila právě tato čínská značka. Jde o pozvánkové kódy, předregistrace a čekací listiny. Zájemci o Nothing Phone (1) se na jednu takovou mohou nyní zapsat.

Nová značka, která má na svém kontě zatím jedna sluchátka a launcher, na registračním webu sbírá kontaktní informace a v momentě spuštění prodeje rozešle informaci zapsaným lidem. Poté bude v procesu předobjednávky důležité, jak rychle ji zvládnou zájemci odeslat. Podmínkou je přitom členství v komunitě, do které vede cesta pouze s pozvánkovým kódem. V době kompletování tohoto článku ukazuje počítadlo na webu cca 25 tisíc zájemců. Číslo pochopitelně dál poroste a v tuto chvíli není jasné, jaké budou prvotní skladové zásoby tohoto mobilu.

Nothing Phone (1) by měl nabídnout například 120Hz displej, 8 GB RAM, 45W kabelové a 15W bezdrátové nabíjení a procesor Snapdragon 778G+ či Snapdragon 7 Gen 1. Z oficiálních vizuálů je také jasné, že mobil má zajímavý systém zadních diodových panelů a měl by být dostupný v černé a bílé barvě. Cena zatím jasná není, každopádně v rámci předobjednávky je v nabídce buď příspěvek 20 liber (cca 580 Kč) na příslušenství, nebo sluchátka Nothing Ear (1).

Co říkáte na vzhled Nothing Phone (1)?