Společnost Nothing, která před nějakým časem představila bezdrátová sluchátka a za rohem by měl být také její první telefon se rozhodla, že naláká potenciální zákazníky svým launcherem. Na Google Play se objevil Nothing Launcher, který bude k dispozici hned na několika telefonech.

Nothing Launcher je k dostání na Google Play

Je potřeba poznamenat, že je launcher momentálně v beta verzi. Chlubí se poměrně čistým prostředím, kulatými ikonkami, vlastní tapetou, zajímavými widgety nebo velkými kulatými složkami. Abychom byli trochu konkrétnější, launcher nabízí dva widgety – počasí a hodiny, přičemž oba dva se vyznačují stejnou typografií, jako zbytek firmy. Za zmínku stojí rovněž již zmíněná funkce Max Folders nebo Max Icons. První uživatelé si chválí především rychlost, což je nebývá u beta verze pravidlem.

Nothing Launcher bude k dispozici na telefonech Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S22, Google Pixel 5, Google Pixel 6 a také vybraných mobilech OnePlus. Pokud o něj máte zájem, nejlepší bude, když si jej zkusíte stáhnout a nainstalovat. O dalších mobilech totiž firma nemluvila, ale to nutně nemusí znamenat, že na vašem zařízení nebude fungovat.

Jaký launcher máte nejraději?

Zdroj: GSMArena