Chytré telefony jsou dnes prakticky nutnost, ale senioři se potýkají s jejich ovládáním

Český vývojář nabídnul řešení v podobě launcheru zaměřeného právě na seniory

Nyní slaví dva miliony stažené po 13 letech vývoje

Znáte český BIG launcher? Pokud máte v rodině nějaké seniory, mohl by vás zajímat. Jedná se o aplikaci, která nahradí výchozí systémový launcher jiným, který je opravdu jednoduchý a zaměřený na potřeby seniorů. Software je na trhu už 13 let a právě teď slaví 2 miliony stažení, jak uvedl autor Jan Zhor na svém profilu na Facebooku.

Nenajdete zde žádné velké vymoženosti, které by seniorům jen překážely. Naopak hlavní obrazovka má jen 6 velkých ikon pro spuštění základních aplikací, kterým vévodí vleká ikona s ukazatelem hodin, baterie a signálu. Kromě vlastního launcheru si můžete v Obchodě Play stáhnout i speciální aplikace pro správu SMS, další pro hovory.

Jak jsem už zmínil, aplikace je velmi jednoduchá, někomu by se mohlo zdát, že až příliš. Pokud bych už chtěl zmínit nějaký háček, tak je to nutnost stahovat postupně jednotlivé moduly coby samostatné aplikace. V telefonu tak nakonec budete mít BIG Phone for seniors, BIG SMS for seniors a další. Jasno si uděláme po spuštění doplňkových aplikací. Jejich funkcionalita je významně omezena, například zobrazují pouze několik málo posledních hovorů nebo SMS zpráv. Pro celou historii je třeba zaplatit.

I hlavní aplikace je omezená a pokud chcete využít všechny funkce, budete opět platit. Ceny přitom nejsou úplně seniorské. Hlavní aplikace je nejdražší a stojí 250 Kč, telefonní aplikace vyjde na 200 Kč, SMS 130 Kč. Celkem 580 Kč. Pro srovnání, Nova Launcher stojí 99 Kč. Ano, srovnáváme nesrovnatelné. Vývojář se přitom na Facebooku zmínil, že zvažují přechod na předplatné. Jak by se to dotklo uživatelů verzí s jednorázovou platbou, lze pouze spekulovat.

Jaké aplikace používají senioři ve vašem okolí?

Zdroj: Facebook