Oblíbený Nova Launcher v problémech! Velké propouštění vyvolává obavy o jeho budoucnost

Včera se na Discordu objevil příspěvek Cliffa, Community Managera, který oznámil, že se v týmu Nova Launcheru masivně propouštělo. O práci přišlo více než 100 lidí, včetně samotného Cliffa. Ten prací pro Nova Launcher strávil přes 8 let života.

Následně reagovali další významní členové týmu. Nejprve se ozval Rob, také člen podpory:

Následně se ozval i Kevin Barry, tvůrce Novy:

Abychom vyřešili některé nejasnosti. Jsem původní tvůrce Novy a stále jsem zaměstnán ve Branch, abych vyvíjel Novu víceméně tak, jak jsem to dělal vždycky. Mám však méně zdrojů. Je to obrovské zklamání a bude mi chybět práce s tolika talentovanými lidmi, včetně Cliffa a Roba a mnoha dalších, kteří na tomto discordu nejsou přítomni.

Bohužel toho stále moc nevím. Jak by se dalo očekávat, po velkém propouštění je teď ve Branch situace trochu chaotická.

Mám v plánu dokončit nějakou práci na Nova 8.1 a vydat další sestavení. Budu muset snížit rozsah ve srovnání s tím, co bylo plánováno.