Pokud používáte jiný než systémový launcher a máte například telefon Xiaomi, zjistili jste, že s neoriginálním launcherem není možné naplno využívat všechny možnosti telefonu. Ještě by se daly pochopit vychytávky, propojené s nadstavbou telefonu, jako je například One UI u Samsungu, ale zcela nepochopitelné je vyřazení ovládacích gest. Jak jsme psali třeba v článku o přechodu ze Samsungu na Xiaomi, tohle byla jedna z věcí, které najednou nefungovaly.

Uživatel je tak najednou odkázán na ovládání tlačítky, od kterého už se v dnešní době spíše upouští. Na výběr má pouze dvě možnosti, a to buď návrat k systémového launcheru a nebo smíření se se zastaralým způsobem ovládání.

Přitom launcher není nic, co by se dalo označit za nějaký hodně speciální případ. Nejedná se root nebo něco podobného, pouze o zcela korektní způsob přizpůsobení si telefonu dle vlastních představ. Jestli jde o nějakou schválnost ze strany Google nebo pouze chybu, na jejíž opravu nikdo zvlášť nespěchá. není jasné. Ať je to jak chce, vývojáři populárních launcherů (Smart Launcher, Niagara, Nova Launcher a Lawnchair) se spojili a provádějí průzkum. Žádají veřejnost o zpětnou vazbu ohledně problémů, kterým uživatelé čelí s vlastními spouštěči, které představí Googlu a týmu Androidu na říjnové akci (prostřednictvím kanálu Lawnchair’s Telegram).

Nova Launcher Nova Launcher Instalovat (Free) Google Play

Čím více lidí odpoví, tím silnější je argument a tím větší je šance, že Google konečně vyřeší všechny problémy s vlastním spouštěčem na Androidu. Pokud jste fanouškem vlastních launcherů na Androidu, nezapomeňte se zúčastnit průzkumu.

Smart Launcher 6 Smart Launcher Team Instalovat (Free) Google Play

Jak se projevují problémy

Na telefonech Samsung nebo OnePlus launcher třetí strany přerušuje animace a způsobuje vizuální chyby. V některých případech také ztratíte přístup k určitým funkcím operačního systému. Xiaomi například deaktivuje navigační gesta na svých telefonech, pokud používáte spouštěč třetí strany. Podobně na telefonech Pixel jsou možnosti Vybrat a Snímek obrazovky v zobrazení Poslední aplikace nedostupné pomocí spouštěče třetí strany.

Niagara Launcher ‧ Home Screen Peter Huber Instalovat (Free) Google Play

Co je to launcher

Launcher je aplikace na mobilním telefonu s Androidem, která zajišťuje vzhled a uspořádání domovské obrazovky, ikon a přístup k dalším aplikacím. Pomáhá uživateli rychle spustit různé programy a umožňuje přizpůsobit rozvržení a vzhled telefonu podle jeho potřeb. V podstatě je to prostředí, ve kterém se pohybujete na svém telefonu.

Používáte vlastní launcher?

Zdroj: X