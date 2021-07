Nothing uvedl sluchátka Ear (1). Bodovat bude hlavně design

Londýnská firma Nothing, za jejímž vznikem stojí mimo jiné bývalý spoluzakladatel populárního OnePlus Carl Pei, oficiálně poslala na trh svůj první produkt. Po několika měsících troušení menších detailů a zajímavé finální kampani jsme se dočkali uvedení sluchátek Ear (1). Ta po technické stránce nabídnou současný nadstandard v kategorii TWS tedy skutečně bezdrátových sluchátek. Na první pohled ale zaujmou hlavně designem.

Nothing ear (1)

Za cenu 99 dolarů, tedy asi dva a půl tisíce Kč, uživatel dostane sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC), bezdrátovým nabíjením, výdrží až 34 hodin nebo ochranou IPX4 zaručující odolnost proti potu či cákání vody. Po zvukové stránce se Nothing Ear (1) chlubí dynamickými 11,6mm měniči, které ladili Teenage Engineering, a třemi mikrofony. Jsou dostupné AAC a SBC kodeky. U sluchátek je možné měnit některá gesta, kterými se ovládají dotykem na povrchu.

Design je velmi zajímavý hlavně tím, že velká část sluchátek a také samotné pouzdro sázejí na průhlednost. Předprodej Nothing Ear (1) bude zahájen 31. července přímo na webu společnosti. Do běžného prodeje půjdou sluchátka 17. srpna ve 45 zemích, mezi které by měla patřit i ČR.

