HMD, které vyrábí telefony Nokia, ve spolupráci s firmou Mattel chystá Barbie phone

Není to jediný mobil, který společnost připravuje

HMD by mělo mít rozjeté i spolupráce s dalšími významnými značkami

Ještě nedávno vše nasvědčovalo tomu, že se HMD se značkou Nokia brzy definitivně rozloučí. Teď to ale vypadá, že se jí firma rozhodla dát další šanci. Společnost oznámila, že se dohodla na spolupráci s výrobcem hraček Mattel, a připravuje mobil ve stylu Barbie. Má jít o flip phone, a na trh by se měl dostat již tento červenec.

Dle informací firmy půjde nejspíše o klasické retro „véčko“, a ne o moderní smartphone. Svým způsobem to dává smysl. K panenkám Barbie podobné telefony neodmyslitelně patří. A tak by si hodně lidí, samozřejmě především žen, mohlo mobil koupit, a nostalgicky s ním zavzpomínat na dětství. Firma také uvádí, že chce retro mobilem bojovat proti závislosti na telefonu, se kterou se mnozí kvůli smartphonům potýkají .

Barbie phone ovšem není jediný telefon, který firma chystá. HMD, celým jménem Human Mobile Devices, totiž rozjíždí svou vlastní značku telefonů, na kterou se pravděpodobně bude soustředit více než na Nokii. Pilotní telefon značky HMD by měl vyjít taktéž někdy v průběhu tohoto léta. Další podrobnosti zatím nevíme, mělo by se však už jednat o klasický smartphone. Na internet se dostal první snímek chystaného telefonu. Model na obrázku nápadně připomíná dřívější mobily Nokia. Není však jasné, zda jde o finální design či nikoliv. Dle informací HMD by také měla mít firma rozjeté spolupráce s dalšími velkými společnostmi. Na jakou z jejich značek se budou soustředit, není zatím známé. Vedoucí marketingu, Adam Ferguson, tvrdí, že značku „Nokia“ neopouští, ale chtějí vyrábět telefony HMD i Nokia současně. Zda to je dobré nebo špatné rozhodnutí, ukáže až čas. Jedno se ovšem zdá být jisté – Nokia ještě neumřela.

Měli jste někdy klasické „véčko“?

Zdroj: The Verge, 91 Mobiles, HMD