Nokia (opět) umřela! Kdo vyrobí legendární 3310 příště?

Telefony Nokia v posledních letech vyráběla společnost HMD Global, která si od původní Nokie licencovala jméno. Ačkoliv telefony nebyly úplně špatné, na úspěchy z doby operačního systému Symbian se navázat nepodařilo. Nikdo ale pravděpodobně neočekával, že by telefony Nokia zemřely znovu.

V tuto chvíli se ale zdá, že se s telefony Nokia na nějakou dobu budeme muset opět rozloučit. Postupně došlo k uzavření jednotlivých účtů na sociálních sítích, které byly dosud pro komunikaci používány. Přímo na sociální síti X se objevilo vyjádření, které situaci popisuje.

We have some news to share. We are empowering our brand licensees to own their online presence and will be closing the MyNokia channels on February 7. For information and customer support: https://t.co/v6vm2vlX98

Thank you for all your support over the years pic.twitter.com/cNVHg2jgCr

