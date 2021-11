Němci vyrábí nový smartphone s vyměnitelnou baterií, uhodnete jeho značku?

Nokia, Alcatel, Siemens. To jsou ikony z přelomu tisíciletí, které dominovaly trhu s mobilními telefony. Jednou z věcí, kterou mají tato jména společnou je jejich původ na starém kontinentě, ta druhá je pak neslavný osud – přinejmenším tedy co se výroby mobilních telefonů týče. Turbulentní vývoj u Nokie asi nemusíme nikomu připomínat a Alcatel pouze propůjčuje své jméno smartphonům TCL – i když už i s tím je prakticky konec. Siemens to pak s mobilními telefony zabalil již před léty, nebo ne?

Gigaset GS5 je nový smartphone s vyměnitelnou baterií

Za duchovního nástupce telefonů Siemens totiž lze s přimhouřením oka považovat značku Gigaset. Ta vznikla po akvizici divize Siemens pro výrobu domácích a kancelářských telefonů a v současnosti v ní vlastní většinový podíl (trochu paradoxně) čínský holding Goldin Group. Společnost Gigaset se navíc u svých produktů neopomíná pochlubit jejich výrobou (montáží) přímo v Německu. To je ostatně případ i jejich nejnovějšího přírůstku do smartphonového portfolia v podobě modelu Gigaset GS5. Ten představuje aktuálně nejlépe vybavený smartphone značky, žádný TOP model nečekejte, pár zajímavostí se na něm ale najít dá.

The new Gigaset GS5 Smartphone with 48 MP & removable Battery – Product Trailer

V první řadě se jedná o poměrně originální design či uživatelsky odnímatelný zadní kryt, který u současných smartphonů již prakticky vymizel. Pod ním se pak ukrývá uživatelsky vyměnitelná baterie o kapacitě 4 500 mAh a hned 3 sloty – dva pro SIM a jeden pro microSD kartu. Co bychom pak asi od takového smartphonu zrovna nečekali je podpora 15W bezdrátového nabíjení. Zbylá výbava je pak už zcela standardní a zapadá do šedi nižší třídy. Gigaset GS5 nabídne například 6,3″ IPS displej s FullHD+ rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí a poháněn je čipsetem MediaTek Helio G85 doplněným o 4 GB RAM a 128GB úložiště

Primární fotoaparát smartphonu Gigaset GS5 pak disponuje 48MPx snímačem a objektivem o světelnosti f/1.8. Druhý a zároveň poslední fotoaparát na zádech telefonu je pak ultraširokoúhlý s objektivem o světelnosti f/2.2. Z další výbavy musíme zmínit ještě čtečku otisků prstů na zádech, 3,5mm jack či NFC. Co se softwaru týče, telefon dorazí na pulty s Androidem 11 přičemž je přislíbena zatím pouze aktualizace na Android 12 a 3 roky softwarové podpory v podobě bezpečnostních aktualizací, čímž také mnoho uživatelů výrobce neoslní. Rozměry telefonu činí 157,5 x 75 x 10,4 mm a jeho hmotnost se ustálila na 210 gramech.

Nokia chce za pár dní představit něco, co byste asi nečekali čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Největším hřebíkem do rakve tohoto telefonu však bude bezesporu jeho cena. Kolik byste byli ochotni za podobný smartphone s vyměnitelnou baterií zaplatit? Řekněme 4 tisíce? Tak to vás bohužel budeme muset zklamat, neboť výrobce si jej cení na téměř dvojnásobek. Cena Gigaset GS5 byla stanovena na 299 €, tedy v přepočtu přibližně 7 700 Kč.

A jak se smartphone Gigaset G5 líbí vám?

Zdroj: GSMArena.com