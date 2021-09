Nokia chce za pár dní představit něco, co byste asi nečekali

Značka Nokia už rozhodně není to, co dříve bývala. Ještě jako hrdý finský výrobce dominovala trhu s mobily, který ale časem zválcovaly iPhony a telefony s Androidem, načež Nokia skončila v náručí společnosti HMD Global. Od tohoto strmého pádu se v oblasti chytré elektroniky událo ještě několik dalších věcí, mezi které patří i obrovský boom tabletů a jejich následný odchod do ústraní za smartphony se stále většími obrazovkami. K překvapení mnohých fanoušků technologií se ale přesně tyto dva světy brzy potkají. Nokia Mobile hodlá za pár dní ukázat tablet.

Everything you’d expect from a Nokia phone in a tablet.

Coming 6.10.21 pic.twitter.com/uTssAURMMQ — Nokia Mobile (@NokiaMobile) September 27, 2021

Podle pozvánky k této události dojde 6. října a jestli nejde o vtip, půjde o vůbec první Nokia tablet vyrobený pod novou mateřskou společností. A teprve druhý pod touto značkou obecně. Přiložená grafika naznačuje, že novinka během čtyř let “vyrostla” z telefonu 3310. Ptáte se, co výrobce motivuje k takovému kroku? Dost možná půjde o pragmatický experiment. Podle posledních statistických analýz je totiž tablet opět celkem žádané zboží. V průběhu letošního roku zájem o ně poprvé po dlouhých letech vzrostl.

Jaký jste naposledy kupovali tablet?

Zdroj: Nokia Mobile