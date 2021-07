Nintendo včera oficiálně představilo novou verzi své herní konzole Switch. V posledních měsících se spekulovalo o tom, že přijde Pro varianta, která nabídne lepší výkon ale tak se zatím nestalo. Nová verze disponuje větším displejem, který je nyní typu OLED, větším úložištěm, lepšími reproduktory a novým designem.

Nintendo Switch dostalo OLED displej

Jak již bylo řečeno, hlavní novinkou je 7″ OLED displej. Původní verze měla 6,2″ IPS LCD panel, ovšem rozlišení zůstalo stejné a to 1280 x 720 pixelů. Je to celkem pochopitelné, jelikož s vyšším rozlišením by mohl mít čipset Nvidia Tegra X1 problém. Vylepšení se dočkal také zadní stojánek, který lze nastavit do více poloh. Další vylepšení se týká reproduktorů, ovšem Nintendo k nim nepřineslo žádné podrobnosti. Jsou prý zkrátka lepší. Celkové rozměry činí 241 x 102 x 14 mm a váží 422 gramů i s ovladači.

Poznámka redakce O Nintendo Switch vás čas od času informujeme. Jde o kapesní herní konzoli, kterou lze připojit také na televizi. Na tomto zajímavém hybridu lze mimo jiné spustit také Android hry.

Nintendo Switch (OLED model) – Announcement Trailer

Model s OLED displejem obsahuje také vylepšený dok, který nabízí LAN port, což se zejména pro online hraní hodí. Dokovací stanici lze navíc dokoupit samostatně. Úložiště je nyní 64 GB, což je oproti původní generaci dvojnásobek. A ceny? Nintendo Switch s OLED modelem vychází na 350 dolarů, což je asi 7 600 korun a do prodeje se dostane 8. října.

Jakou herní konzoli máte doma vy?

Zdroj: Nintendo