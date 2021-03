Netflix si došlápne na uživatele kteří sdílí jeden účet. Týká se vás to?

Netflix začal některým uživatelům zobrazovat varování, že potřebují svůj vlastní účet, pokud chtějí službu používat. Netflix umožňuje sledovat službu na více zařízeních zároveň s jedním účtem v rámci domácnosti. Naopak sdílení Netflix účtů s kamarády nebo známými je proti podmínkám služby. Jak bude fungovat kontrola a lze to obejít?

Sdílení jednoho Netflix účtu mezi více uživateli, kteří se spolu „skládají“ na předplatné je dlouhodobý fenomén. Jedná se sice o chování, které je sice zakázáno v podmínkách používání služby, ale Netflix ho mnoho let toleroval. Dokonce samotný šéf Netflixu v minulosti prohlásil, že mu sdílení Netflix účtů nevadí, jelikož se časem z těchto uživatelů stanou plnohodnotní předplatitelé. Tyto časy teď ale nejspíš definitivně končí.

Well that was fun while it lasted @netflix. THE END OF AN ERA. THE NETFLIX PURGE HAS BEGUN pic.twitter.com/GNtTDonTiV

— SmiteBets (@SmiteBets) March 9, 2021