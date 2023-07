Vybrat ty “nejlepší” telefony z jednoho konkrétního roku, případně dvou či tří, není úplně složité. Preference koncových uživatelů i recenze odborníků by se při sestavování seznamu nejspíš dost shodovaly. Dokázali byste ale vytvořit žebříček TOP 10 Android mobilů celé historie? I kdybyste na to šli sebevíc objektivně, nejspíš byste se nedokázali trefit do vkusu ostatních. Když ale nyní máme k dispozici pomocníka jménem ChatGPT, který umí “přechroustat” dojmy z celého internetu, proč se nezkusit zeptat jeho?

NEJ Android mobily celé historie

Nástroji ChatGPT jsme zadali následující úkol: “Vypiš top 10 historicky nejoblíbenějších, nejlépe hodnocených a nejprodávanějších Android telefonů. Ke každému napiš stručné info.” Vytvořil následující seznam…

Samsung Galaxy S21 Ultra: Tento vlajkový model od Samsungu nabízí vynikající výkon, velký a ostrý displej, pokročilou kameru a špičkové funkce. Je oblíbený pro svůj elegantní design a výkonný hardware. Google Pixel 6 Pro: Pixel 6 Pro je považován za jednoho z nejlepších fotografických telefonů na trhu. Díky pokročilému softwaru a výkonným fotoaparátům získává skvělé snímky. Telefon je také dobře hodnocen pro svůj čistý operační systém a rychlé aktualizace. OnePlus 9 Pro: OnePlus 9 Pro je cenově dostupný vlajkový telefon s vysokým výkonem a skvělým displejem. Má také výbornou kameru a nabízí uživatelskou přívětivost. Jeho kombinace kvality a ceny ho činí oblíbeným mezi uživateli. Xiaomi Mi 11 Ultra: Mi 11 Ultra je vlajkový model od Xiaomi s výkonným hardwarovým vybavením a výborným fotoaparátem. Telefon také nabízí velký displej s vysokým rozlišením a dlouhou výdrž baterie. Je cenově dostupnější než některé konkurenční modely. Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Galaxy Note 20 Ultra je vysoce výkonný telefon s velkým displejem a vynikajícím stylusem S Pen. Je oblíbený pro svou všestrannost, špičkovou kameru a možnosti multitaskingu. Tento telefon je vhodný pro profesionály a kreativní jedince. Sony Xperia 1 III: Xperia 1 III je telefon s vynikajícím displejem a kvalitními fotoaparáty od Sony. Má elegantní design, voděodolnost a nabízí výkon pro náročné úkoly. Je oblíbený mezi milovníky fotografování a videa. Huawei P30 Pro: P30 Pro je předchozí vlajkový model od Huawei, který stále získává uznání díky své vynikající kameře, dlouhé výdrži baterie a špičkovému výkonu. Tento telefon je vhodný pro ty, kteří hledají skvělý fotoaparát a funkční design. Samsung Galaxy S20 FE: S20 FE je cenově dostupnější verze vlajkového modelu od Samsungu. Nabízí špičkový výkon, skvělou kameru a elegantní design. Je oblíbený pro svou hodnotu za peníze a všechny základní funkce. Xiaomi Redmi Note 10 Pro: Redmi Note 10 Pro je cenově dostupný telefon s výborným displejem a výkonným hardwarem. Má také dobrou kameru a solidní výdrž baterie. Je oblíbený mezi uživateli, kteří hledají dobrou hodnotu za peníze. OnePlus Nord 2: Nord 2 je středně cenový telefon od OnePlus s výkonným hardwarem a slušnými fotoaparáty. Nabízí hladký uživatelský zážitek a rychlé aktualizace softwaru. Tento telefon je oblíbený mezi uživateli, kteří hledají výkon a cenovou dostupnost.

Jak je ze seznamu patrné, ChatGPT se při výběru hodně zaměřil na modely z posledních roků (a například nejnovější Galaxy vlajky nejspíš nezmínil jen proto, že je nezná). Rozhodně jde o dobře hodnocené a populární telefony, ale skutečně patří na špičku v celé historii Android mobilů? Asi ne. Zkusili jsme tedy model od OpenAI ještě pošťouchnout následujícím zadáním: “Jsou tyto telefony opravdu NEJ i daleko do historie Android mobilů?” Nakonec vygeneroval tento opravený seznam…

Samsung Galaxy S7: Galaxy S7 byl vydán v roce 2016 a stal se jedním z nejúspěšnějších modelů od společnosti Samsung. Nabízel výkonný hardware, voděodolnost, skvělý displej a kvalitní fotoaparát. Google Nexus 5: Nexus 5, vyrobený společností LG pro Google, byl vydán v roce 2013. Byl populární díky svému čistému operačnímu systému Android a solidním technickým specifikacím za rozumnou cenu. HTC One M8: One M8 byl vydaný v roce 2014 a získal si popularitu díky svému kovovému designu a kvalitním reproduktorům s označením BoomSound. Tento telefon byl hodnocen pro své výkonné kamery a příjemné uživatelské rozhraní. Samsung Galaxy Note 4: Galaxy Note 4, který byl uveden na trh v roce 2014, byl oblíbený pro svůj velký displej a přítomnost stylusu S Pen. Nabízel také výkonný hardware a skvělou kameru. LG G4: G4 byl vydaný v roce 2015 a získal si uznání díky svému elegantnímu designu a vynikajícímu fotoaparátu. Telefon nabízel také vyměnitelnou baterii a rozšířitelnou paměť. Sony Xperia Z3: Xperia Z3, uvedená na trh v roce 2014, byla oblíbená pro svou voděodolnost, výkonný hardware a kvalitní fotoaparát. Tento telefon také nabízel dlouhou výdrž baterie. Motorola Moto G: Původní model Moto G, uvedený v roce 2013, byl cenově dostupným telefonem s čistým Androidem a solidním výkonem. Tento telefon se stal oblíbeným díky své hodnotě za peníze. Samsung Galaxy S2: Galaxy S2, uvedený v roce 2011, byl průlomovým modelem pro společnost Samsung. Nabízel tenký profil, vynikající displej a výkonný hardware, což ho činilo jedním z nejpopulárnějších telefonů své doby. HTC Desire: Desire, vydaný v roce 2010, byl jedním z prvních úspěšných smartphone od HTC s operačním systémem Android. Nabízel skvělý design a příjemný uživatelský zážitek. Google Nexus 4: Nexus 4, vyrobený společností LG pro Google, byl vydán v roce 2012. Nabízel působivý hardware a čistý operační systém Android za přijatelnou cenu.

Je velmi pravděpodobné, že pokud ChatGPT zadáte stejný úkol vy, vytvoří seznamy s jiným pořadím a zmíní i jiné telefony. Schválně to vyzkoušejte a dejte vědět, co odpověděl vám.

