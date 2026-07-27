Tenhle notebook váží jen 999 gramů, přesto ukrývá 99,9Wh baterii. Výdrž má prý stačit na dva dny Hlavní stránka Zprávičky NEC Lavie BM94C je japonský notebook, který váží jen 999 gramů Do těla lehčího než kilogram se přesto vešla baterie s kapacitou 99,9 Wh V přepočtu vyjde zhruba na 76 tisíc korun a míří výhradně na japonský trh Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Japonské NEC ukázalo notebook, který jde proti jednomu z nejstarších kompromisů přenosných počítačů – čím delší výdrž, tím těžší brašna. Model Lavie BM94C do těla lehčího než kilogram vpravil baterii o kapacitě 99,9 Wh, což by podle výrobce mělo zajistit nejdelší výdrž ve třídě kolem jednoho kilogramu. Kombinace těch čísel zní skoro protikladně. Notebook váží 999 gramů, ale uvnitř nese energetický článek, jaký byste čekali v daleko mohutnějším stroji. Běžné ultralehké notebooky se pohybují někde kolem 50 až 70 Wh; NEC se dostalo těsně pod stovku, aniž by přelezlo pomyslnou hranici jednoho kilogramu. Kde NEC ušetřilo na hmotnosti? Odpověď se skrývá v materiálech. Kostru i víko tvoří letecký uhlíkový laminát doplněný hořčíko-hliníkovou slitinou a pryskyřicí vyztuženou skelnými vlákny – kombinace, která má držet tuhost při minimální váze. Celý stroj je přitom jen 18,9 mm tenký a s rozměry 313 × 221 mm odpovídá klasickému čtrnáctipalcovému formátu. Displej má úhlopříčku 14 palců a rozlišení WUXGA, tedy 1 920 × 1 200 bodů. Foto: PC Watch Ani na výkonu se ale nešetřilo. Zákazník si vybere z procesorů Intel Core Ultra 5, nebo Core Ultra 7, k tomu až 32 GB paměti LPDDR5X a SSD s kapacitou až 1 TB. Konektorů je na tak tenké tělo překvapivě dost: dvakrát Thunderbolt 4, dvakrát USB 3.2 Gen 2, HDMI i plnohodnotný gigabitový ethernet. Bezdrátově stroj zvládá Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, webkamera nabízí Full HD a přihlášení přes Windows Hello. Více než 30 hodin přehrávání videa NEC uvádí až 30,5 hodiny přehrávání videa a až 50,8 hodiny v nečinnosti, tedy zhruba dva dny provozu bez zásuvky. Reálný pracovní den s prohlížečem, videohovory a rozsvíceným displejem bude pochopitelně kratší, i tak ale jde o výdrž, na kterou většina ultrabooků nedosáhne. Když dojde na dobíjení, půl hodiny u zásuvky má stačit na celý osmihodinový pracovní den. Jednotlivé údaje je samozřejmě nutné brát s určitou rezervou, jelikož jde o laboratorní údaje výrobce, které nejsme schopni nezávisle ověřit. Proč zrovna 99,9 Wh, a ne rovná stovka? To desetinné číslo nejspíš není náhoda. Aerolinky totiž u lithiových baterií v příručním zavazadle běžně tolerují kapacitu do 100 Wh – cokoli nad tuto hranici potřebuje souhlas dopravce a nad 160 Wh se do letadla nedostane vůbec. NEC se tak vešlo o jednu desetinu watthodiny pod limit, takže notebook vezmete do kabiny bez papírování. Že to není samozřejmost, ukázal třeba Energizer: jeho notebook s obří 192Wh baterií sice slibuje ještě delší výdrž, jenže do letadla s ním kvůli té kapacitě nesmíte. Energizer notebook s 28hodinovou výdrží. Škoda, že s ním nesmíte do letadla Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Výrobce navíc myslí i na stárnutí baterie. Nabíjení hlídá režim řízený umělou inteligencí, díky němuž si má článek i po pěti letech udržet zhruba 72,7 % původní kapacity – i to je zatím údaj NEC, který potvrdí teprve čas. Kolik NEC Lavie BM94C stojí a dorazí do Česka? Za výdrž a nízkou hmotnost si ovšem výrobce účtuje prémii. Základní konfigurace startuje na 584 100 jenech s daní, což je v přepočtu zhruba 76 tisíc korun. Prodej začíná koncem července, jenže výhradně v Japonsku – do českých obchodů model oficiálně nemíří, takže případný zájemce by řešil dovoz i klávesnici bez české lokalizace. Spíš než reálný tip na nákup je tak Lavie BM94C ukázkou, kam se dá výdrž posunout. Vyměnili byste pár tisíc navíc za notebook, který nabíječku uvidí jednou za dva dny? Zdroje: PC Watch, Notebookcheck, TechTimes Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář baterie Intel NEC Notebook výdrž baterie Mohlo by vás zajímat CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Druhé véčko od Xiaomi prý nabídne fantastické zlepšení. Ocení ho každý Adam Kurfürst 6.1.2025 Xiaomi má novou hračku za pár drobných, která se hodí ke každému notebooku Adam Kurfürst 24.10.2024 Google Pixel se naučil skvělý trik při nabíjení, dohání tak konkurenci Libor Foltýnek 13.12.2024 Konec dobíjení elektromobilů? Baterii budete moci obratem vyměnit za plně nabitou Jana Skálová 29.12.2024 Xiaomi chystá notebook s fantastickou výdrží baterie! Jeho představení je na spadnutí Jakub Kárník 27.12.2024