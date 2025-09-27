Energizer notebook s 28hodinovou výdrží. Škoda, že s ním nesmíte do letadla Hlavní stránka Zprávičky Energizer EnergyBook Pro Ultra má rekordní 192Wh baterii a slibuje až 28 hodin práce S takovou baterií vás ale nepustí do letadla - limit je většinou 100 Wh Za 449 eur dostanete 18" displej, Ryzen 5 a 16 GB RAM - slušná výbava s velkým "ale" Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.9.2025 20:00 2 komentáře 2 Energizer, značka známá spíš z baterií do ovladačů, představila notebook EnergyBook Pro Ultra s obří 192Wh baterií. Slibuje až 28 hodin práce nebo 7 dní v pohotovostním režimu. To zní skvěle, dokud nezjistíte, že s takovou baterií vás nepustí do letadla. A to může být pro leckoho problém… 192 Wh baterie: rekord s háčkem Co za ty komplikace dostanete Váha a rozměry: slon v místnosti Cena 449 eur: lákavá past? 192 Wh baterie: rekord s háčkem Většina leteckých společností povoluje baterie do 100 Wh bez omezení, některé tolerují až 160 Wh se speciálním povolením. EnergyBook Pro Ultra má 192 Wh. To znamená, že ho buď budete muset nechat doma, nebo riskovat nepříjemnosti na letištní kontrole. Je to paradox – notebook nemůžete vzít na služební cestu letadlem. Představte si, že letíte na konferenci a musíte notebook nechat na letišti. To není zrovna ideální scénář. Co za ty komplikace dostanete Výbava není špatná. AMD Ryzen 5 procesor (konkrétní model Energizer neuvádí), 16 GB DDR4 RAM a 512GB NVMe SSD jsou solidní střední třída. 18palcový displej s rozlišením 1920 × 1200 ale není nijak ostrý – při té úhlopříčce byste čekali minimálně 2K. Energizer slibuje různé scénáře výdrže: 28 hodin kancelářské práce 11 hodin hraní her nebo grafiky 7 dní v pohotovostním režimu To jsou pěkná čísla, ale reálně? Moderní notebooky zvládnou nepatrně horší výdrž s poloviční baterií díky efektivnějším procesorům. MacBook Air M4 vydrží 18 hodin s 52Wh baterií. Prostě větší baterie není vždycky řešení. Váha a rozměry: slon v místnosti Energizer neuvádí váhu, ale 192Wh baterie sama váží kolem kilogramu. Přidejte 18″ displej a zbytek hardwaru a máte notebook, který bude vážit minimálně 3-3,5 kg. To není notebook na cesty, to je desktop s baterií. Cena 449 eur: lákavá past? Za 449 eur (asi 11 000 Kč) dostanete velký notebook s obří baterií. To nezní špatně. Takže pokud patříte mezi jedince, kterým se při pomyšlení na let zvedají všechny chlupy na těle, nemusí to být špatné… EnergyBook Pro Ultra je technologická kuriozita. Ano, 192Wh baterie je rekord. Ale je to rekord, který nikdo nepotřeboval. Moderní notebooky dosahují skvělé výdrže s menšími bateriemi díky efektivním procesorům. Energizer řešil problém hrubou silou místo chytře. Výsledek? Těžký notebook, se kterým nemůžete cestovat letadlem. To je pro mobilní zařízení docela zásadní selhání. Pokud nejste prepper, který se připravuje na apokalypsu, EnergyBook Pro Ultra nedává smysl. Existují lepší, lehčí a praktičtější způsoby, jak získat dlouhou výdrž. A hlavně – můžete s nimi letět na dovolenou. Co říkáte na nový laptop od Energizeru? Zdroj: notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář amd Energizer Notebook Mohlo by vás zajímat CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi má novou hračku za pár drobných, která se hodí ke každému notebooku Adam Kurfürst 24.10.2024 Xiaomi chystá notebook s fantastickou výdrží baterie! Jeho představení je na spadnutí Jakub Kárník 27.12.2024 Lenovo představí notebook s rolovacím displejem. Nabídne dvě obrazovky a spoustu místa. Podívejte se! Jana Skálová 22.12.2024 Intel chce vypálit rybník Nvidii! Představí výkonnou grafickou kartu, nebude stát ani 6 tisíc Jakub Kárník 28.11.2024 Samsung představil nový Chromebook! Pyšní se OLED displejem, numerickou klávesnicí a nestojí moc Jakub Kárník 2.10.2024