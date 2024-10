Nový Chromebook od Samsungu láká na elegantní design a výdrž až 13 hodin

Pohání jej Intel Core 3 100U, nechybí integrace Google Gemini

15,6″ OLED displej a nové funkce ChromeOS jsou dalšími lákadly

Samsung představil novou generaci svého Chromebooku Galaxy Plus pro rok 2024. Novinka sází na elegantní a tenký design, solidní procesor i OLED displej. Pojďme se podívat, co všechno nový Chromebook nabízí a čím by mohl zaujmout potenciální zájemce.

Procesor nové generace a dostatek paměti

Srdcem nového Samsung Galaxy Chromebooku Plus je 6jádrový procesor Intel Core 3 100U z rodiny Raptor Lake-R. Ačkoliv se nejedná o žádného výkonnostního rekordmana, pro běžné použití Chromebooku by měl být více než dostačující. K tomu přispívá i 8 GB operační paměti a 256GB úložiště.

Chromebooky obecně nepotřebují tak výkonný hardware jako běžné notebooky s Windows, protože velkou část práce přenechávají cloudovým aplikacím. To je ostatně i případ nového Samsungu, který klade důraz na integraci cloudových služeb.

Umělá inteligence v hlavní roli

Jedním z hlavních lákadel nového Chromebooku je integrace umělé inteligence Google Gemini. Ta by měla uživatelům usnadnit řadu každodenních úkonů. Zajímavostí je také nové tlačítko Quick Insert, které nabízí rychlý přístup k Gemini AI, emotikonům a dalším prvkům. Kromě toho Samsung slibuje několik nových funkcí specifických pro Chrome OS:

Welcome Recap – rychlé otevření všech předchozích oken a aplikací

Live Translate – okamžitý překlad cizojazyčných textů

Focus – nový režim soustředění

Samsung Galaxy Chromebook Plus Hands-On and First Impressions

Špičkový OLED displej a dlouhá výdrž

Jihokorejský výrobce dále vsadil na kvalitní 15,6″ OLED panel s maximálním jasem 400 nitů. To by mělo stačit pro pohodlné používání i v osvětlených prostorech, firma také slibuje solidní výdrž baterie až 13 hodin na jedno nabití. I přes velký displej si Chromebook zachovává relativně kompaktní rozměry. S tloušťkou pouhých 11,8 mm a hmotností 1,17 kg patří mezi nejtenčí a nejlehčí zařízení v kategorii 15,6″ laptopů. Přesto ale nabízí plnohodnotnou numerickou klávesnici a za zmínku stojí také skleněný touchpad. Bohužel však chybí čtečka otisků prstů.

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy Chromebook Plus 2024 se začne prodávat v říjnu za cenu 699 dolarů, což je v přepočtu asi 16 000 Kč. O dostupnosti na českém trhu zatím nemáme bližší informace. Troufám si ale tvrdit, že ho u nás Samsung prodávat nebude, stejně jako své ostatní počítače, což je škoda. Nový Chromebook od Samsungu totiž vypadá jako zajímavá volba, zejména pokud hledáte lehký a přenosný notebook s dlouhou výdrží a kvalitním displejem.

Jak se vám líbí nový Chromebook od Samsungu?

Zdroj: Notebookcheck